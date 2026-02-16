Este es el museo madrileño que figura en la lista de imprescindibles de 'The New York Times': escondido en uno de los rincones con más encanto de la capital

Madrid suma un nuevo motivo para presumir de agenda cultural. El prestigioso The New York Times ha puesto el foco en un museo madrileño y lo señala como una de esas visitas que conviene apuntar con antelación para 2026.

Aunque parezca mentira, Madrid logra un lugar destacado gracias a este plan cultural que combina historia, arte y una experiencia muy poco habitual: visitar un museo que fue una casa y un taller creativo. El espacio está en Chamberí, en el paseo del General Martínez Campos, un rincón que se convierte en un auténtico oasis de calma entre el ritmo frenético de la capital.

Se encuentra temporalmente cerrado por un proyecto de ampliación y rehabilitación pero, aun así, el periódico neoyorquino lo apunta como una visita clave de cara a 2026. A su regreso, promete más salas, mejor accesibilidad y condiciones de conservación reforzadas.

¿Por qué esta casa-museo se ha colado en la lista de The New York Times?

Hablamos del Museo Sorolla, un lugar que no es una pinacoteca al uso. Aquí la visita tiene un componente íntimo, pues los asistentes podrán recorrer las estancias donde vivió un artista, entrar en sus espacios de trabajo y comprender su universo creativo más allá de los cuadros. El edificio conserva el carácter doméstico, con dependencias propias de una vivienda y varios estudios artísticos, lo que ayuda a entender cómo se producía el arte en la época y cómo el entorno influía en la obra.

Además, hay un elemento que marca la diferencia frente a otros museos urbanos: su jardín. Fue diseñado por el propio autor e invita a que todo aquel que pase por él, entre en una especie de mundo paralelo en el que el agua, los colores y la creatividad son protagonistas. Es un rincón pensado para ser contemplado con calma y para activar la misma sensibilidad que luego aparece en los lienzos.

Piezas clave durante la visita

Dentro del Museo Sorolla, la experiencia se articula alrededor de obras y objetos que ayudan a entender su estilo y su mirada. Entre los cuadros más representativos, 'Paseo a orillas del mar', emblema de su etapa más luminosa; 'Clotilde con traje negro', un retrato íntimo de su esposa que muestra su delicadeza y elegancia; y 'El baño del caballo', donde el movimiento y la luz sobre el agua se convierten en protagonistas.

Junto a la pintura, el museo custodia también parte del mundo personal del artista: prendas, mobiliario y un valioso archivo con fotografías, cartas (incluidas las intercambiadas con Clotilde) y documentos que completan el retrato de Sorolla.

¿Cuándo volverá a abrir el museo?

Con una inversión total de 6,5 millones euros y gracias a un proyecto del estudio de arquitectos Nieto Sobejano, la casa en la que el pintor vivió junto a su familia desde 1911 amplía su espacio hacia la calle Zurbano en más de 2.200 metros cuadrados. Aunque todavía no existe una fecha exacta, desde el Museo Sorolla aseguran que la reapertura tendrá lugar a principios de 2026.

A partir de entonces, los visitantes podrán disfrutar de nuevas salas de exposiciones temporales, una cafetería, un nuevo vestíbulo de acceso y un gran salón de actos. Respecto a los espacios reservados para las actividades del museo, se construirán almacenes de bienes culturales para albergar los cerca de 9.000 bienes de los que dispone la pinacoteca. También como novedad, el espacio contará con un taller de restauración.

Dónde ver más obras del 'pintor de la luz' en Madrid

Si no puedes esperar a que abra de nuevo el Museo Sorolla, The New York Times propone una forma de visita que va más allá de un solo edificio. Para una experiencia inmersiva en el universo del artista, apodado con frecuencia como 'el pintor de la luz', el diario neoyorquino sugiere completar el recorrido con paradas en otros centros de Madrid donde también se conservan algunos de sus lienzos, como el Museo del Prado o la Real Academia de Bellas Artes.