Telesillas congelados y árboles caídos: la estación de Valdesquí prevé reabrir este martes tras seis días cerrada por el temporal

Hace ya seis días, el pasado martes, la estación de esquí Valdesquí informó a través de sus redes sociales que cerraría a partir del miércoles y hasta nuevo aviso por las condiciones meteorológicas adversas. Y así ha seguido la cosa hasta hoy, lunes, cuando por fin parece que podrá reabrir. Siempre, eso sí, con todas las cautelas. Según han explicado en sus cuentas oficiales, algunas pistas y remontes volverán a funcionar este martes 17 de febrero, aunque recuerdan "que el parte definitivo se realiza por la mañana, antes de abrir la estación a las 09:00h".

Y es que el temporal ha dejado imágenes tan impresionantes como, de alguna forma, sobrecogedoras. Y ha impedido que la estación acoja a esquiadores durante casi una semana. "Tras el paso imparable de las borrascas Nils, Oriana y Marta, os mostramos algunos de los daños ocasionados. Hay muchas labores que realizar", explicaban los responsables el pasado viernes, adjuntando un vídeo de los desperfectos.

Telesillas congelados

Este mismo lunes, la misma cuenta subió un vídeo y varias imágenes de cómo se encontraban los telesillas del Tubo y de la Bola del Mundo, en la zona intermedia y alta de la estación.

"El fuerte viento de hoy, 16 de febrero, no nos permite limpiar el hielo de las instalaciones. Ante todo, la seguridad de nuestros empleados. Como podéis ver, somos varias estaciones en España las que sufrimos la lluvia engelante, el hielo o el manguito; un fenómeno que en la Sierra de Guadarrama padecemos como en Sierra Nevada. Durante los siguientes días, y en función de la evolución meteorológica, nuestra previsión es abrir más pistas y remontes", explicaban.

Noticias relacionadas

Algo que parece que podrán hacer este martes, si las nevadas nocturnas del lunes no lo impiden. Eso sí, en una versión reducida, según las previsiones. Apenas nueve pistas aparecn abiertas en la web, lo que supone 4.5 kilómetros de los casi 25 totales con los que cuenta.