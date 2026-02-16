El Teatro Maravillas renace en Malasaña con instalaciones renovadas y mayor capacidad

El Teatro Maravillas, situado en el corazón del barrio de Malasaña, ha reabierto tras una profunda remodelación que ha renovado sus instalaciones y ampliado su capacidad. Con más de un siglo de trayectoria, el Maravillas es heredero de varias salas del mismo nombre, siendo la primera inaugurada en 1887.

Desde sus inicios, el teatro ha alternado funciones de teatro y cine, y tras la Guerra Civil se especializó en revista y comedia musical. A lo largo de su historia, han pasado por sus tablas figuras como Sarah Bernhardt, Raquel Meller, Enrique San Francisco, Beatriz Carvajal, Carlos Hipólito y María Pujalte.

El teatro ha sido rehabilitado mediante subvenciones del Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid y cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida. La renovación incluye un patio de butacas con aforo ampliado a 400 espectadores, mejoras en iluminación y climatización, optimización de la caja escénica y cartelería actualizada para facilitar la comunicación con el público.

Desde su reapertura en octubre, el teatro abrió con el estreno de El cabaret de los hombres perdidos y continuó con propuestas familiares como Cuento de Navidad. Actualmente acoge Un matrimonio sin filtros, protagonizado por Marta Hazas y Javier Veiga, con varias semanas consecutivas de entradas agotadas.

La programación de 2026 continuará incluyendo espectáculos infantiles, familiares, comedia, improvisación y obras nocturnas como Jamming e Hipnonautas. Según ha compartido Smedia, se estima que aproximadamente un 30% del público proviene de fuera de Madrid, incluyendo turistas nacionales e internacionales.

Historia y legado del Maravillas

El Teatro Maravillas actual es el tercero con este nombre en la misma zona, inaugurado en 1886 con la obra Las hijas de Zebedeo de Ruperto Chapí. A lo largo de su historia ha cambiado de denominación y funciones, sobrevivido a cierres y atentados, y ha sido reconstruido varias veces, incluyendo la reapertura en 2005 junto a un hotel y pisos de vecindad, que consolidaron su presencia en el barrio.

Actualmente, el teatro forma parte del grupo de salas gestionadas por Smedia en Madrid, que incluye otros espacios históricos como el Teatro Alcázar, el Teatro Fígaro o el Teatro Gran Vía, ampliando así la oferta teatral y diversificando géneros para distintos públicos.

La taquilla abre de mañana los viernes, sábados y domingos de 12:00 a 13:30 h, y por la tarde miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 h, viernes y sábado de 16:30 a 22:00 h, y domingo de 16:30 a 20:00 h. Los horarios están sujetos a posibles modificaciones.