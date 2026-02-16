San Sebastián de los Reyes ofrece ayuda a las familias para proteger a los menores en Internet

El Centro Municipal de Formación Marcelimo Camacho acogerá el curso 'Cómo proteger a nuestros hijos de los peligros de Internet', una sesión práctica sobre seguridad digital orientada a familias y organizada por Cibertutor, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la jornada se celebrará el próximo jueves 5 de marzo a las 17:15 horas y será de carácter gratuito. Tiene como finalidad ofrecer a madres, padres y tutores herramientas y conocimientos para la prevención de riesgos digitales en menores, abordando tanto la sensibilización sobre los peligros existentes en Internet como la aplicación práctica de medidas de protección en el entorno doméstico.

El programa incluye contenidos relacionados con la identificación de riesgos online, el uso de herramientas de control parental y la adopción de hábitos digitales seguros, combinando exposición teórica con demostraciones prácticas y resolución de dudas de los participantes, mediante una metodología participativa y orientada a la aplicación real.

Noticias relacionadas

Para asistir será necesaria inscripción previa, habilitada hasta el 27 de febrero a través de la web municipal. Con el objetivo de facilitar la asistencia, la organización pondrá a disposición de las familias un servicio de ludoteca durante el desarrollo de la actividad. Con esta iniciativa, el Ejecutivo local busca reafirmar su "compromiso institucional con la promoción del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales en el ámbito familiar".