Robots camareros, tiradores portátiles y pizzas recién hechas en máquinas: así será la hostelería del futuro

Un tirador de cerveza portátil, robots camareros con inteligencia artificial y máquinas expendedoras de pizza recién hecha marcan las novedades de la décima edición de HIP (Horeca Professional Expo), el escaparate de referencia para la innovación en hostelería.

Los pasillos de este congreso, que sitúa a la capital como punto de encuentro del sector, son estos días un escaparate de la innovación que, con el tiempo, acaba instalándose en el día a día de bares, restaurantes y hoteles. El sector se reúne desde este lunes y hasta el próximo miércoles para compartir soluciones ante retos económicos como el encarecimiento de las materias primas y para tomar el pulso a nuevas tendencias de consumo, con clientes más conscientes.

Entre las propuestas orientadas a ganar eficiencia figura Infinity, una máquina diseñada para reducir tiempos en cocina: prepara pasta y ensaladas en un tiempo medio de 180 segundos. En sala, la automatización también gana terreno con Hiobot, un robot camarero equipado con inteligencia artificial (IA).

En el ámbito de la comida rápida automatizada, Ole Pizza expone máquinas expendedoras de pizzas y frituras recién hechas, mientras que Cuvo Foods presenta postres en lata pensados para el envío a domicilio. Otro de los protagonistas de la feria es el açaí: la compañía Icesoft muestra una máquina similar a la de los helados, capaz de producir hasta 25 litros por hora de este producto.

Del recinto ferial al consumo doméstico

Estrella Galicia da un paso más en su apuesta por la innovación y presenta Huebox, un formato pensado para el consumo en casa. Según la compañía, el dispensador doméstico es compatible con barriles de Estrella Galicia o 1906 con una capacidad de 3 litros y está disponible a través del ecommerce BigCrafters.

Huebox cuenta con una tecnología innovadora y un diseño elegante y compacto, orientado a adaptarse a cocinas u otros espacios del hogar. La empresa sitúa este lanzamiento dentro de su estrategia para ampliar su propuesta de valor a través de nuevas experiencias de consumo, adentrándose en una nueva categoría de producto. "Huebox es el resultado de años de investigación y colaboración entre diferentes equipos del grupo, con un objetivo claro: revolucionar la forma en la que disfrutamos de la cerveza. Hemos desarrollado un dispositivo innovador, eficiente y con un diseño premium que garantiza la frescura y la calidad de la cerveza", apunta Juan José Delgado, director general de Move.

HUEBOX, tirador de cerveza. / Cedida

Innovación y diseño al servicio de una nueva experiencia

La compañía explica que Huebox incorpora un sistema que enfría la cerveza entre 0ºC y 5ºC en solo tres horas sin utilizar CO2. También sostiene que es sencillo de instalar y usar y que no requiere mantenimiento de limpieza del circuito. Además, al comprarlo incluye dos barriles de 3 litros reciclables que, según detalla, conservan la frescura y la calidad del producto al evitar el contacto con oxígeno. "Con este lanzamiento queremos ofrecer una nueva forma de consumir nuestra cerveza, desde la comodidad de nuestras casas, a través de un dispositivo innovador. Con tan solo dos sencillos pasos puedes conquistar a tus invitados: tira, inclina el vaso y corónate" explica Mónica Vizcaíno, directora de Marcas y Experiencia Global en Hijos de Rivera. A lo que añade "Huebox es una nueva forma de vivir la experiencia cervecera, combinando tecnología innovadora, diseño premium y un sistema exclusivo que garantiza el mejor servicio en cada uso", sostiene a este medio.