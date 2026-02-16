EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Retiro tendrá por fin su piscina de verano en el centro deportivo proyectado en Doctor Esquerdo
El centro incluirá una piscina al aire libre, respondiendo a una demanda histórica del distrito
EFE
El Ayuntamiento de Madrid construirá una piscina de verano y pabellón deportivo en la parcela municipal situada en Doctor Esquerdo, 138, una nueva dotación deportiva que se sumará a las 12 que ha ejecutado el equipo de Gobierno de Almeida desde que asumió la alcaldía.
Así lo ha dado a conocer este lunes en el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, durante el balance que ha hecho sobre la inversión municipal en materia deportiva, que ha alcanzado los 410,5 millones de euros desde 2019. Un tiempo en el que el Ayuntamiento ha levantado 12 centros deportivos, a los que se sumarán los 5 que hay en construcción, como el de Sanchinarro.
Pero además, según ha adelantado, el Área de Obras y Equipamientos está elaborando un anteproyecto para construir una piscina de verano y pabellón deportivo en la parcela municipal situada en Doctor Esquerdo, 138, que cuenta con una superficie de 7.420 m2 (excluido el edificio de oficinas del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda). El espacio libre ajardinado ocupará una superficie de 1.900 m2, la piscina de verano y pabellón, 3.340 m2 y el espacio en el que no se va a actuar, 2.180 m2.
El anteproyecto ha sido presentado a los grupos municipales, que se han mostrado de acuerdo con el mismo, al igual que los vecinos de las comunidades que componen la manzana de Doctor Esquerdo 138, quienes han sido informados del anteproyecto, tal y como se comprometió con ellos el Área de Obras y Equipamientos cuando se llevaron a cabo los trabajos de desamiantado de la parcela.
Del deporte base "al cielo"
Bajo este lema, según ha recordado Almeida, el Área de Obras y Equipamientos ha invertido 271,9 millones de euros, de los que 195,8 millones corresponden a la reforma de más de medio centenar de equipamientos deportivos, prestando especial atención a las piscinas de verano (69,9 millones de euros), a las piscinas climatizadas (27,2 millones de euros) y a los pabellones deportivos (7,8 millones de euros).
"Tenemos un programa de infraestructuras y equipamientos deportivos que permite que todos los chavales de esta ciudad y los mayores podamos practicar deporte cada uno de acuerdo a nuestras condiciones y nuestras capacidades para que todos los días tengamos un hábito tan saludable como el ejercicio de la práctica deportiva", ha apuntado el regidor.
A ello hay que sumar la construcción de nuevos equipamientos deportivos, para lo que se ha destinado un presupuesto de 76,1 millones de euros. Por su parte, las 21 Juntas Municipales de Distrito y el Área Delegada de Deporte suman una inversión de 138,6 millones de euros destinados a reformas, construcción de nuevas instalaciones deportivas básicas y trabajos de mantenimiento.
