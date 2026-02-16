El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal

No hay paz en la Policía Municipal de Madrid. En los últimos años, el Cuerpo local se ha visto salpicado cada cierto tiempo por una nueva polémica, como el atropello a una menor por parte del coche en el que viajaba su director general; la muerte de un hombre en Torrejón a manos de un agente fuera de servicio, las acusaciones de brutalidad policial en Lavapiés o varias denuncias por irregularidades en las oposiciones de acceso.

La más reciente tiene que ver, precisamente, con la última convocatoria de oposiciones. Varias decenas de candidatos de la promoción 56 están preparando acciones legales tras quedarse fuera en la fase del examen psicotécnico con unos criterios que consideran injustos. Tras el ruido generado en los medios este lunes, el PSOE de Madrid ha anunciado que va a pedir explicaciones al Ayuntamiento en el Pleno municipal de la próxima semana, así como el cese del director, Pablo Enrique Rodríguez.

"Exigiremos en el pleno de Cibeles explicaciones y exigiremos también la dimisión o el cese del propio director general de la Policía Municipal de Madrid", ha avanzado el edil Enrique Rico en un audio remitido a los medios, en el que califica lo sucedido de un "sumatorio de escándalos" que afecta al Cuerpo. Lo harán, afirma, por "responsabilidad" y por "protegeger" a los más de 5.550 efectivos que sirven en la capital.

Según ha publicado El Mundo este lunes, los opositores afectados consideran que la nota de corte del psicotécnico, fijada en 8,7, es injusta y está excluyendo a aspirantes con “altísimo nivel de preparación”. En total, más de 450 han presentado alegaciones y muchos han contactado con despachos de abogados; el proceso ofertaba 440 plazas por turno libre y 110 para militares.

A las pruebas se presentaron cerca de 7.000 aspirantes: 1.542 superaron el primer examen (temario-idioma) tras un corte de 6,55. En la segunda fase aprobaron 539, a falta aún de las pruebas físicas para cerrar el proceso. La polémica se centra en el criterio del tribunal para el psicotécnico: se aplicó una ratio máxima de 1,2 aptos por plaza (528 para 440), y los opositores denuncian que no se habrían sumado a ese cálculo las plazas que quedarían vacantes del cupo militar, lo que habría reducido indebidamente el número de personas que podían pasar a la siguiente fase.

Critican también que esta ratio deja un margen mínimo a las físicas (un 40% de la nota final), lo que, sostienen, desvirtúa su peso real. Además, algunos aspirantes cuestionan una “llamativa concentración” de notas 10 vinculadas a una academia concreta formada por exaltos mandos del cuerpo. En sus escritos, alegan que el acuerdo del tribunal de 21 de enero de 2026 vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, al mantener la ratio sin computar las plazas que finalmente pasarían al turno libre, lo que habría dejado fuera perfiles con notas entre 8,5 y 9,47.