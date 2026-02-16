Este es el premio que ha ganado José Luis Martínez Almeida por "el compromiso del alcalde con el deporte en Madrid"

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha sido galardonado con el Premio Especial del Jurado María de Villota y se suma a los ya galardonados José María Olazábal, Edurne Pasaban, Alex Palou, Vicente del Bosque y Paula Leitón para la presente edición.

El Jurado de los Premios María de Villota ha valorado el compromiso del alcalde con el deporte en su ciudad además de destacar la sensibilidad y solidaridad con la acción social que presiden las acciones de Martínez Almeida.

Los premios reconocen a Palou por "haber hecho historia en el IndyCar" con cuatro títulos y la reciente victoria de las 500 millas de Indianápolis; a Leitón por su "carrera deportiva excepcional" con medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el oro en los de París.

Desde 2014

Vicente del Bosque ha sido galardonado por su "extraordinaria carrera deportiva tanto como futbolista como por su papel como seleccionador nacional de España y entrenador del Real Madrid; a Pasaban por ser la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles en 2010 y a Olazábal por "toda una vida dedicada al golf" donde destacan sus dos Máster de Augusta o las 4 Ryder Cup.

El palmarés de los Premios María de Villota ha acumulado desde su fundación en 2014 a una multitud de grandes personalidades del deporte en nuestro país, lo que representa un homenaje a la historia del deporte contemporáneo.

Deportistas como Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Carolina Marín, Carlos Sainz, Ruth Beitia o María Pérez son algunos de los que han sido distinguidos con estos premios durante sus do0ce años de historia.

Entrega de premios el 24 de febrero

El jurado de estos premios esta presidido por el extenista español Javier Martí y lo conforman varios deportistas históricos como lo son José Luis Llorente, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste; Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano, Emilio Sánchez Vicario, Javier Arenzana, Jacobo Beltrán, Lola Fernández Ochoa y Emilio de Villota.

La entrega de los premios se celebrará el próximo martes 24 de febrero en la sede del Comité Olímpico Español, después de que se aplazase la gala prevista para el pasado 19 de enero, en señal de duelo y respeto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.