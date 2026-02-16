El precio de los garajes en la Comunidad de Madrid subió un 6,2% en 2025 y se situó por encima de los 13.500 euros

El precio de los garajes en venta en la Comunidad de Madrid subió un 6,2% en 2025 y situó el precio medio en 13.539 euros, según el estudio basado en los precios de venta en el mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, Madrid ha pasado de una variación interanual del 6,8% de diciembre de 2024 al 6,2% detectado en el mismo periodo de 2025. En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda ha pasado de los 12.746 euros de diciembre de 2024 a los 13.539 euros de diciembre de 2025.

En el 64% de las ciudades el precio de los garajes creció en 2025. Las ciudades que experimentaron las mayores subidas fueron Collado Villalba (41%), Valdemoro (32,4%), San Sebastián de los Reyes (29,2%), Las Rozas de Madrid (18,5%), Alcalá de Henares (15,1%), Pinto (14,0%), Arganda del Rey (13,9%) y Móstoles (10,9%). Tras ellos, se situaron Rivas-vaciamadrid (8,3%), Fuenlabrada (8,1%), Getafe (6,6%), Velilla de San Antonio (4,3%), Leganés (3,7%) y Madrid capital (2,2%). Por otro lado, el resto de las ciudades que en 2025 experimentaron caídas fueron Tres Cantos (-15,6%), Alcorcón (-10,7%), San Martín de la Vega (-7,1%), Torrejón de Ardoz (-6,1%), Boadilla del Monte (-5,1%), Coslada (-2,3%), Parla (-1,1%) y Alcobendas (-0,2%).

En cuanto a los precios medios de los garajes por municipios, las cinco ciudades más caras para comprar un garaje en la región en 2025 fueron Madrid capital con 19.037 euros, Alcalá de Henares con 17.974 euros, Fuenlabrada con 15.355 euros, Móstoles con 14.318 euros, Pinto con 13.875 euros, Coslada con 13.460 euros, Torrejón de Ardoz con 11.526 euros, Getafe con 11.514 euros, San Sebastián de los Reyes con 11.341 euros, Las Rozas de Madrid con 10.753 euros y Valdemoro con 10.418 euros.

Datos de la capital: subidón en Villaverde, Usera o Vallecas

A nivel municipal, en 12 de los 19 distritos analizados de Madrid el precio de los garajes subió en 2025. El distrito con mayor subida de precios anual fue Villaverde (18,2%), Usera (17,4%), Puente de Vallecas (16,7%), Vicálvaro (10,2%), Retiro (10%), Arganzuela (6,6%), Hortaleza (5,8%), Chamartín (3%), Tetuán (2,9%), Centro (2,8%), Chamberí (2,6%) y Ciudad Lineal (2,2%). Por otro lado, el precio de los garajes descendió en los barrios de Fuencarral-El Pardo (-8,7%), Moncloa-Aravaca (-6,7%), Carabanchel (-5,0%), San Blas (-4,6%), Villa de Vallecas (-2,9%), Barrio de Salamanca (-1,7%) y Latina (-0,6%).

Así, los residentes del distrito de Villaverde, en el que se ha producido el mayor incremento anual, debían pagar por un garaje una media de 11.498 euros en 2024, frente a los 13.596 euros que se ha pagado como media en 2025. En cuanto a los precios, los garajes en venta más caros se encuentran en el distrito de Centro con un precio de 28.674 euros, mientras que en Villa de Vallecas la media de los garajes en venta era de 11.089 euros en 2025.

A nivel regional, las comunidades con el precio medio de los garajes por encima de los 15.000 euros fueron País Vasco con 20.635 euros, Baleares con 19.712 euros, Cantabria con 17.522 euros, Galicia con 16.517 euros, Andalucía con 15.561 euros, Canarias con 15.520 euros y Castilla y León con 15.413 euros.