MERCADO INMOBILIARIO
Pedri adquiere un hotel en Madrid junto al aeropuerto y el futuro circuito de F1
La sociedad inmobiliaria del futbolista canario cierra una nueva operación tras la compra de un antiguo convento en Tenerife para convertirlo en hotel rural
Dentro del campo es uno de los mejores centrocampistas del panorama actual. Fuera del mismo, aspira a ganar también una posición destacada en un terreno tanto o más competitivo que el fútbol: el negocio inmobiliario. Pedri González, el jugador del FC Barcelona, ha comprado un hotel de cuatro estrellas cerca del aeropuerto de Barajas y de Ifema, donde se está construyendo el futuro circuito de Fórmula 1 de Madrid.
Según ha avanzado El Confidencial y consta en el Registro Mercantil, la operación se ha realizado a teavés de la sociedad inmobiliaria del futbolista, Pedrineta S.L. Constituida en 2023, el pasado diciembre la compañía llevó a cabo una ampliación de capital de 200.000 euros, elevando su capital social hasta los 4,2 millones de euros que le han permitido afrontar esta y otras operaciones recientes.
El establecimiento en cuestión es el Hotel Villa de Barajas, situado en la Avenida de Logroño 331. El hotel con 41 habitaciones y servicios orientados al viajero de paso y al visitante de ferias y congresos, con recepción 24 horas, desayuno bufé y Wi-Fi, entre otros. Además, su cercanía a la estación de Metro Barajas facilita la conexión tanto con el aeropuerto como con el centro de Madrid.
Además de la cercanía con el aeropuerto, el movimiento cobra especial relevancia por su proximidad al recinto ferial de Ifema, donde a la ya intensa actividad habitual se sumará este mismo año la disputa del Gran Premio de F1 en el trazado bautizado como MADRING.
La semana pasada salió a la luz otra operación del deportista tinerfeño. En este caso, la compra por 2,5 millones de euros de un antiguo convento en Tegueste, su pueblo natal, para convertirlo en un hotel rural. Levantado en 1943, el inmueble sirvió durante siete décadas como residencia de las Religiosas de la Asunción. Ahora el plan de Pedri es dedicar sus cerca de 9.500 metros cuadrados al negocio turístico.
