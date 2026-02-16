GASTRONOMÍA
Los nuevos Soles Repsol 2026 dibujan un Madrid más ambicioso: de Ramón Freixa Atelier al empuje de las barras
La gala celebrada en Tarragona ha otorgado tres Soles a Ramón Freixa Atelier y ha confirmado a la Comunidad de Madrid como la segunda región con más distinciones, con 98 restaurantes reconocidos
Madrid ha estrenado este lunes un nuevo titular gastronómico: la Guía Repsol ha vuelto a situar a la capital en el centro del debate culinario con un reconocimiento que ha funcionado, a la vez, como premio y como termómetro de tendencias. La gala de entrega de los Soles, celebrada en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona y conducida por los televisivos Lorena Castell y Jorge Ponce, ha coronado con tres entorchados a Ramón Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca).
El golpe de efecto madrileño: Ramón Freixa Atelier
El principal titular para Madrid lo ha firmado Ramón Freixa Atelier, que ha alcanzado la máxima distinción de la guía y ha reforzado una idea que se ha consolidado en la alta cocina contemporánea: el valor de las experiencias cada vez más precisas, personales y controladas, donde la ejecución y el relato del menú han pesado tanto como el producto. Ese "tres Soles" no ha llegado en un vacío, sino en un momento de fuerte competencia y renovación en todo el país, donde la guía ha ampliado su universo y ha añadido nuevas miradas al mapa.
Cifras 2026: más Soles y un Madrid que se ha mantenido arriba
La edición 2026 ha confirmado el impulso del mapa gastronómico: la Guía Repsol ha incorporado 83 nuevos establecimientos en España y Andorra —tres nuevos tres Soles, 11 que han logrado dos y 69 que han estrenado uno—. En el reparto territorial, Cataluña se ha mantenido como la comunidad con más brillo (122 Soles), seguida —a distancia— por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), la Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54). En ese contexto, el salto de Ramón Freixa Atelier ha tenido un relato propio: desde la Guía Repsol han descrito su propuesta como "en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva". Y el reconocimiento ha sonado también a resiliencia: tras un parón motivado por el cambio de ubicación, el restaurante ha revalidado sus dos Estrellas Michelin y ha consolidado sus Tres Soles Repsol.
Tres Soles Repsol
- Ramon Freixa Atelier (C/ Velázquez, 24)
Dos Soles Repsol
- Smoked Room (P.º de la Castellana, 57)
- Bascoat (P.º de la Castellana, 33)
Un Sol Repsol
- Desborre (C. de la Unión, 8)
- Emi (C/ de Gaztambide, 64)
- Los 33 (Pl. de las Salesas, 9)
- Ramon Freixa Tradición (C/ Velázquez, 24)
- Bancal (C/ Serrano, 95)
- Otoro Jukusei (C/ Fernández de la Hoz, 35)
- Trèsde (C/ de la Cava Alta, 17)
Con estas incorporaciones, el universo total se ha elevado a 808 restaurantes con Soles: 46 con tres, 173 con dos y 589 con uno. A esa cifra se ha sumado el listado de 1.605 Restaurantes Guía Repsol, con 242 novedades, un indicador de que la guía no solo ha mirado a la cumbre, sino también a la base amplia que ha sostenido el tejido gastronómico.
En ese contexto, el premio a Ramón Freixa Atelier ha funcionado como un símbolo doble: ha distinguido a un restaurante concreto, pero también ha reforzado el peso de una ciudad que, edición tras edición, se ha mantenido entre las grandes plazas culinarias del país. Y ha dejado una conclusión nítida para el lector: Madrid no solo ha sumado direcciones para celebrar; ha sostenido una escena capaz de competir en el máximo nivel y, al mismo tiempo, de ampliar su oferta con nuevas aperturas y estilos.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- El Supremo obliga al Gobierno a cerrar el rescate de las autopistas de Madrid quebradas y recalcular la indemnización de las R-3 y R-5
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
- El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
- El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal