Los nuevos Soles Repsol 2026 dibujan un Madrid más ambicioso: de Ramón Freixa Atelier al empuje de las barras

Madrid ha estrenado este lunes un nuevo titular gastronómico: la Guía Repsol ha vuelto a situar a la capital en el centro del debate culinario con un reconocimiento que ha funcionado, a la vez, como premio y como termómetro de tendencias. La gala de entrega de los Soles, celebrada en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona y conducida por los televisivos Lorena Castell y Jorge Ponce, ha coronado con tres entorchados a Ramón Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca).

De izquierda a derecha: Ramón Freixa, de Ramón Freixa Atelier (Madrid); Lucía Freitas, de A Tafona (Santiago de Compostela), y Álvaro Salazar, de Voro (Mallorca). / Europa Press

El golpe de efecto madrileño: Ramón Freixa Atelier

El principal titular para Madrid lo ha firmado Ramón Freixa Atelier, que ha alcanzado la máxima distinción de la guía y ha reforzado una idea que se ha consolidado en la alta cocina contemporánea: el valor de las experiencias cada vez más precisas, personales y controladas, donde la ejecución y el relato del menú han pesado tanto como el producto. Ese "tres Soles" no ha llegado en un vacío, sino en un momento de fuerte competencia y renovación en todo el país, donde la guía ha ampliado su universo y ha añadido nuevas miradas al mapa.

Cifras 2026: más Soles y un Madrid que se ha mantenido arriba

La edición 2026 ha confirmado el impulso del mapa gastronómico: la Guía Repsol ha incorporado 83 nuevos establecimientos en España y Andorra —tres nuevos tres Soles, 11 que han logrado dos y 69 que han estrenado uno—. En el reparto territorial, Cataluña se ha mantenido como la comunidad con más brillo (122 Soles), seguida —a distancia— por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), la Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54). En ese contexto, el salto de Ramón Freixa Atelier ha tenido un relato propio: desde la Guía Repsol han descrito su propuesta como "en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva". Y el reconocimiento ha sonado también a resiliencia: tras un parón motivado por el cambio de ubicación, el restaurante ha revalidado sus dos Estrellas Michelin y ha consolidado sus Tres Soles Repsol.

magen de archivo (26/11/2025) del cocinero Ramón Freixa con las dos estrellas de la Guía Michelin que consiguió su restaurante Ramón Freixa Atelier (Madrid) en una gala celebrada en el centro Sohrlin de Málaga. / EFE/ Fernando Villar

Tres Soles Repsol

Ramon Freixa Atelier (C/ Velázquez, 24)

Dos Soles Repsol

Smoked Room (P.º de la Castellana, 57)

Bascoat (P.º de la Castellana, 33)

Un Sol Repsol

Desborre (C. de la Unión, 8)

Emi (C/ de Gaztambide, 64)

Los 33 (Pl. de las Salesas, 9)

Ramon Freixa Tradición (C/ Velázquez, 24)

Bancal (C/ Serrano, 95)

Otoro Jukusei (C/ Fernández de la Hoz, 35)

Trèsde (C/ de la Cava Alta, 17)

Con estas incorporaciones, el universo total se ha elevado a 808 restaurantes con Soles: 46 con tres, 173 con dos y 589 con uno. A esa cifra se ha sumado el listado de 1.605 Restaurantes Guía Repsol, con 242 novedades, un indicador de que la guía no solo ha mirado a la cumbre, sino también a la base amplia que ha sostenido el tejido gastronómico.

Noticias relacionadas

En ese contexto, el premio a Ramón Freixa Atelier ha funcionado como un símbolo doble: ha distinguido a un restaurante concreto, pero también ha reforzado el peso de una ciudad que, edición tras edición, se ha mantenido entre las grandes plazas culinarias del país. Y ha dejado una conclusión nítida para el lector: Madrid no solo ha sumado direcciones para celebrar; ha sostenido una escena capaz de competir en el máximo nivel y, al mismo tiempo, de ampliar su oferta con nuevas aperturas y estilos.