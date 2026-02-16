El Museo Reina Sofía investiga la expulsión de tres turistas israelíes que portaban símbolos de Israel

El Museo Reina Sofía ha abierto una investigación interna para dilucidar lo ocurrido el pasado fin de semana, tras conocerse que fueron expulsadas tres turistas israelíes que portaban una bandera de Israel y un collar con la estrella de David, con el objetivo de "esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos".

La encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, ha publicado un mensaje en la red social X en la que afirma que este fin de semana "hemos visto cómo tres mujeres judías, con una estrella de David y una bandera de Israel, fueron expulsadas de un museo en Madrid por llevar esos símbolos".

"Mi bandera no es una provocación", asegura Erlich sobre un incidente, del que ha informado OKdiario y que ha denunciado en su web el Congreso Judío Europeo. Los hechos ocurrieron cuando tres mujeres turistas israelíes -"ancianas", según estas fuentes- fueron expulsadas del museo después de que varios visitantes reaccionaran negativamente a los símbolos que portaban, y un guardia de seguridad las hizo abandonar las instalaciones. Según este relato, las mujeres portaban una bandera israelí y un collar con la estrella de David, e iban acompañadas de una española que lo grabó en vídeo.

"El museo ha solicitado a su departamento de seguridad la apertura inmediata de una investigación interna independiente y transparente para dilucidar lo sucedido", ha explicado la institución cultural en un texto remitido a los medios.

Y añade: "El museo quiere manifestar de manera inequívoca su compromiso con la igualdad, la libertad religiosa y la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia o discriminación relacionada con el antisemitismo. El personal del museo está altamente cualificado en materia de derechos fundamentales, de gestión de conflictos y de prevención de cualquier tipo de discriminación".

Resalta también "una vez más" -prosigue- "la importancia que, para la institución y su colección, especialmente en las vanguardias, han tenido tanto los artistas como los patronos y mecenas judíos, sin cuya desinteresada colaboración no se podría concebir el museo tal y como hoy lo conocemos". "Por todo esto, no cesaremos hasta esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos", concluye el texto.

Este lunes también ha emitido un comunicado la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que "emprenderá acciones legales contra el Museo Reina Sofía por discriminación y posible promoción de odio desde una institución pública".

AOM critica "el activismo del Museo Reina Sofía" como un "patrón persistente", y cita varias actividades, entre ellas, la exhibición de la bandera palestina en 2024 en su fachada en el marco de un ciclo titulado 'Desde el río hasta el mar. Solidaridad internacional con Palestina', un lema "interpretado por críticos institucionales como una consigna que llama a la desaparición del Estado de Israel, lo que motivó protestas y críticas oficiales".