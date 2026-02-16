El muro caído junto a la C-5 en Fuenlabrada ya estaba apuntalado desde 2024 según el PP

El PP ha denunciado que el muro que se derrumbó hace una semana junto a la línea C-5 de Cercanías a su paso por Fuenlabrada llevaba apuntalado "desde al menos julio de 2024", por lo que este hecho "demuestra que el deterioro era conocido y visible, y que no se trataba de un hecho imprevisible".

Esta reacción se produce después de que el Adif comenzara a retirar la pasada semana el muro derrumbado junto a las vías de la Línea C-5 de Cercanías, algo por lo que el PP exigió "actuaciones inmediatas ante una situación de riesgo evidente" el pasado miércoles.

En concreto, una subcontrata de Adif lleva trabajando desde el jueves pasado para retirar el muro caído y para colocar una cerramiento provisional para asegurar la zona y cerrar el paso a las vías, ya que se encuentra en una zona próxima a viviendas y paso habitual de trenes. Aún así, desde el PP han denunciado que el citado muro "llevaba apuntalado desde al menos julio de 2024", y que dispone de "pruebas gráficas que así lo acreditan", ya que "los propios vecinos de la zona ya trasladaron en su momento su intranquilidad ante el estado del muro y la presencia de elementos de sujeción provisional". "Esto evidenciaría que el problema no era sobrevenido ni imprevisible", han añadido desde el PP, donde reclaman que "se esclarezca qué actuaciones se llevaron a cabo desde julio de 2024 hasta el derrumbe y por qué no se ejecutó una solución definitiva" anteriormente.

Tras esta nueva denuncia, fuentes municipales han señalado a EFE que desde el Ejecutivo local, del PSOE, han pedido que también se mantenga al Consistorio "puntualmente informado" sobre "cualquier incidente que pueda producirse en la infraestructura del Cercanías a su paso por la ciudad". Además, el Ayuntamiento ha comunicado que mantiene cerrado el paseo peatonal que discurre en paralelo a la vía a la altura del tramo afectado por el derrumbe.

Fuentes municipales han insistido a EFE que la pasada semana el Ayuntamiento ya sacó adelante una propuesta en el Pleno para exigir al Ministerio, a Renfe y a ADIF que auditen la situación de la infraestructura de Cercanías y que lleven a cabo mejoras concretas en la línea, con un calendario y plazos para el desarrollo del Plan.