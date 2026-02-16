TRANSPORTES
Multado con 200 euros aunque llevaba la baliza V-16: la Guardia Civil vigila el uso del móvil de los madrileños
En la campaña 2025 contra las distracciones al volante, un 40,6% de las denuncias fueron por conducir con el móvil
Coges tu maleta para el trabajo, arrancas el coche y de repente te acuerdas de que hoy la reunión era en ese edificio al que no sabes llegar... Te dices a ti mismo que solo será un segundo, coges el móvil para poner el GPS y se oye una sirena... Desde su obligatoriedad el 1 de enero, las multas por no llevar una baliza v-16 debidamente homologada han robado el sueño a los conductores madrileños, sin saber, que otros gestos mucho más cotidianos podrían costarles una sanción mucho mayor.
Y es que sí, además de los 80 euros de sanción por no tener la nueva señal de emergencia que sustituye a los tradicionales triángulos, la Guardia Civil vigila el uso del móvil al volante entre los conductores de la capital.
¿A qué sanciones me enfrento si me pillan usando el móvil?
De acuerdo a los datos de la DGT, el 76% de los españoles admiten distraerse mientras conducen, datos se transforman en un 30% de siniestros mortales y apuntan al teléfono móvil como principal causa en la sombra. Solo en la campaña contra las distracciones al volante llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico el pasado 2025, 3.283 usuarios fueron denunciados por conducir mientras manipulaban su teléfono, lo que supone un 40,6% de las denuncias.
Ante estos datos, la DGT ha endurecido las sanciones y actualmente penaliza con una multa económica de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carné a cualquier conductor que manipule su teléfono mientras circula por considerarse una infracción grave.
¿Y si lo llevo en un soporte o en manos libres?
Esta prohibición se extiende incluso si el teléfono móvil se encuentra sujeto por un soporte dentro del vehículo, o si estas parado en un semáforo por considerarse que está totalmente prohibido coger el móvil con cualquiera de las manos salvo que estés completamente parado. Sin embargo, si el dispositivo goza del sistema de manos libres, su uso no está penalizado siempre que no suponga una distracción para el conductor:
- Nada de consultar tus correos, mensajería o cualquier actividad que implique la retirada de la vista de la carretera.
- Limita las conversaciones a las imprescindibles y que no superen un máximo de 3 minutos.
- Si lo usas para la navegación, deja la ruta preparada antes de ponerte en marcha.
- No puedes incorporar auriculares, cascos o similares al manos libres.
