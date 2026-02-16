Moralzarzal cierra la piscina municipal por daños estructurales en el tejado

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha informado del cierre temporal de la piscina municipal tras los daños estructurales en el tejado.

En concreto, las instalaciones han cerrado tras el temporal de viento de los últimos días en el municipio que ha dañado la estructura, ha anunciado el Consistorio a través de la red social 'X'.

Noticias relacionadas

En este sentido, ha avisado que las actividades y clases estarán suspendidas hasta nuevo aviso.