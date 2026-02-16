SIERRA DE GUADARRAMA
Moralzarzal cierra la piscina municipal por daños estructurales en el tejado
El temporal de viento de los últimos días ha afectado a la estructura de la instalación deportiva del municipio
Europa Press
Madrid
El Ayuntamiento de Moralzarzal ha informado del cierre temporal de la piscina municipal tras los daños estructurales en el tejado.
En concreto, las instalaciones han cerrado tras el temporal de viento de los últimos días en el municipio que ha dañado la estructura, ha anunciado el Consistorio a través de la red social 'X'.
En este sentido, ha avisado que las actividades y clases estarán suspendidas hasta nuevo aviso.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
- Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027