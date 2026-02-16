Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SIERRA DE GUADARRAMA

Moralzarzal cierra la piscina municipal por daños estructurales en el tejado

El temporal de viento de los últimos días ha afectado a la estructura de la instalación deportiva del municipio

Piscina municipal de Moralzarzal.

Piscina municipal de Moralzarzal. / AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Europa Press

Madrid

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha informado del cierre temporal de la piscina municipal tras los daños estructurales en el tejado.

En concreto, las instalaciones han cerrado tras el temporal de viento de los últimos días en el municipio que ha dañado la estructura, ha anunciado el Consistorio a través de la red social 'X'.

En este sentido, ha avisado que las actividades y clases estarán suspendidas hasta nuevo aviso.

