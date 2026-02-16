Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercedes ZarzalejoCalculadora SMIValdesquíPiso más caro MadridPedriHuelga de médicosTren Madrid-AndalucíaIngreso Mínimo VitalBaliza V-16
instagramlinkedin

TRAS EL CESE DE EMILIO VICIANA

¿Quién es Mercedes Zarzalejo, la diputada que interrogó a Begoña Gómez y asume la Consejería de Educación?

Licenciada y doctora en Derecho, con experiencia como alcaldesa y diputada en la Asamblea de Madrid; Zarzalejo lideró comisiones de investigación y políticas educativas antes de asumir la Consejería

Mercedes Zarzalejo

Mercedes Zarzalejo / Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid

Miriam Anguita

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde octubre de 2025, y ha nombrado en su lugar a Mercedes Zarzalejo.

El Gobierno regional ha anunciado el relevo a través de un comunicado oficial, sin detallar los motivos del cambio. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Formación académica y trayectoria profesional

Mercedes Zarzalejo Carbajo, nacida en Madrid en 1976, es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios avanzados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Carlos III, según recoge el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.

Combina su formación jurídica con formación en danza española y ballet clásico, habiendo obtenido títulos en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y la Royal Academy of Dance de Londres.

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo Carbajo, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante el acto, Ayuso ha reconocido la labor que realizan los 25 centros públicos de Enseñanzas Artísticas de la región dedicadas a la formación en música, danza, arte dramático, diseño y conservación de bienes culturales. 16 FEBRERO 2026 Carlos Luján / Europa Press 16/02/2026. José Carlos Fernández Borreguero;Isabel Díaz Ayuso;Mercedes Zarzalejo Carbajo;Carlos Luján

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo Carbajo / Carlos Luján / Europa Press

Su carrera profesional se ha centrado en la docencia e investigación universitaria, con especialización en Derecho del Trabajo, Seguridad Social internacional, salud laboral y riesgos laborales desde la perspectiva de género. Ha participado en congresos, proyectos de innovación docente y contratos de I+D, y cuenta con varias publicaciones científicas y estancias breves en universidades europeas.

Experiencia política y cargos institucionales

Zarzalejo ha ocupado distintos cargos vinculados a la educación y la gestión local. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Federación de Municipios de Madrid, vocal de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias y consejera del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. A nivel municipal, ejerció como concejal y alcaldesa del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias entre 2015 y 2023.

En la Asamblea de Madrid, donde fue diputada electa entre 2023 y 2025, presidió la Comisión Permanente de Economía y Empleo, fue portavoz de la Comisión de investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, y portavoz adjunta de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

También formó parte de las comisiones de Educación, Ciencia y Universidades; de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; y de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Investigación sobre Begoña Gómez

Durante el último año, Zarzalejo lideró la estrategia del PP en la comisión de investigación sobre la relación entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en relación con la cátedra que dirigió en esa institución.

Fue ella quien interrogó a Gómez en la sesión inaugural de la comisión, en noviembre de 2025. La esposa de Pedro Sánchez se acogió a su derecho de no declarar y denunció lo que calificó como una campaña de "bulos y difamaciones". Las veinte preguntas planteadas por Zarzalejo quedaron sin respuesta.

Noticias relacionadas

Con su nombramiento, Zarzalejo asume la dirección de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en un momento en que la Comunidad de Madrid busca consolidar políticas educativas y de investigación. Sustituye a Emilio Viciana, cuya gestión duró apenas cuatro meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
  2. El Supremo obliga al Gobierno a cerrar el rescate de las autopistas de Madrid quebradas y recalcular la indemnización de las R-3 y R-5
  3. Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
  4. Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
  6. Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
  7. El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
  8. El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal

Ayuso destituye a su consejero de Educación por el bloqueo de la futura ley universitaria

Ayuso destituye a su consejero de Educación por el bloqueo de la futura ley universitaria

Comienza la temporada social en 'Los Bridgerton': vistos Benedict, Sophie y Francesca por las calles de Madrid

Comienza la temporada social en 'Los Bridgerton': vistos Benedict, Sophie y Francesca por las calles de Madrid

Los nuevos Soles Repsol 2026 dibujan un Madrid más ambicioso: de Ramón Freixa Atelier al empuje de las barras

Los nuevos Soles Repsol 2026 dibujan un Madrid más ambicioso: de Ramón Freixa Atelier al empuje de las barras

LaLiga: Girona - Barcelona, en directo

LaLiga: Girona - Barcelona, en directo

La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026

La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026

¿Quién es Mercedes Zarzalejo, la diputada que interrogó a Begoña Gómez y asume la Consejería de Educación?

¿Quién es Mercedes Zarzalejo, la diputada que interrogó a Begoña Gómez y asume la Consejería de Educación?

Madrid ya tiene cafetería 'top' mundial (y está en Lagasca)

Madrid ya tiene cafetería 'top' mundial (y está en Lagasca)

Ni lluvia ni nieve en Madrid, pero fuerte viento en esta zona de la capital: esta es la previsión para este martes, según la Aemet

Ni lluvia ni nieve en Madrid, pero fuerte viento en esta zona de la capital: esta es la previsión para este martes, según la Aemet