¿Quién es Mercedes Zarzalejo, la diputada que interrogó a Begoña Gómez y asume la Consejería de Educación?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde octubre de 2025, y ha nombrado en su lugar a Mercedes Zarzalejo.

El Gobierno regional ha anunciado el relevo a través de un comunicado oficial, sin detallar los motivos del cambio. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Formación académica y trayectoria profesional

Mercedes Zarzalejo Carbajo, nacida en Madrid en 1976, es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios avanzados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Carlos III, según recoge el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.

Combina su formación jurídica con formación en danza española y ballet clásico, habiendo obtenido títulos en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y la Royal Academy of Dance de Londres.

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo Carbajo / Carlos Luján / Europa Press

Su carrera profesional se ha centrado en la docencia e investigación universitaria, con especialización en Derecho del Trabajo, Seguridad Social internacional, salud laboral y riesgos laborales desde la perspectiva de género. Ha participado en congresos, proyectos de innovación docente y contratos de I+D, y cuenta con varias publicaciones científicas y estancias breves en universidades europeas.

Experiencia política y cargos institucionales

Zarzalejo ha ocupado distintos cargos vinculados a la educación y la gestión local. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Federación de Municipios de Madrid, vocal de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias y consejera del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. A nivel municipal, ejerció como concejal y alcaldesa del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias entre 2015 y 2023.

En la Asamblea de Madrid, donde fue diputada electa entre 2023 y 2025, presidió la Comisión Permanente de Economía y Empleo, fue portavoz de la Comisión de investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, y portavoz adjunta de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

También formó parte de las comisiones de Educación, Ciencia y Universidades; de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; y de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Investigación sobre Begoña Gómez

Durante el último año, Zarzalejo lideró la estrategia del PP en la comisión de investigación sobre la relación entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en relación con la cátedra que dirigió en esa institución.

Fue ella quien interrogó a Gómez en la sesión inaugural de la comisión, en noviembre de 2025. La esposa de Pedro Sánchez se acogió a su derecho de no declarar y denunció lo que calificó como una campaña de "bulos y difamaciones". Las veinte preguntas planteadas por Zarzalejo quedaron sin respuesta.

Con su nombramiento, Zarzalejo asume la dirección de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en un momento en que la Comunidad de Madrid busca consolidar políticas educativas y de investigación. Sustituye a Emilio Viciana, cuya gestión duró apenas cuatro meses.