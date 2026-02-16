¿Y si Madrid tuviera su propio monoplaza este 2026? Este es el diseño presentado por Madring

En una frenética cuenta atrás, el calendario marca exactamente 207 días hasta que el ruido de los motores de estos peculiares coches monoplaza inunde por primera vez la capital en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Con motivo de la Temporada 2026 de Fórmula 1 y su llegada a la Comunidad de Madrid, el circuito bautizado como Madring avanza en su construcción en el recinto de exposiciones de IFEMA. Mientras tanto, la organización ya ha anunciado todos los monoplazas que participarán en sus 24 carreras distribuidas por todo el mundo.

Aunque sin una presentación conjunta, los 11 modelos de las carrocerías más conocidas como Racig Bulls, primero en presentar su coche el jueves 15 de enero, o McLaren y Aston Martin, que cerraron la lista el pasado lunes 9 de febrero, acapararon todos los titulares. Sin embargo, la cuenta Oficial del Circuito Madring en Instagram, sembraba la duda el pasado lunes al preguntar a sus seguidores: "¿Y si Madring tuviera su propio monoplaza para 2026?". Así, tapado bajo una sábana blanca, se anunciaba la presentación de un diseño único y secreto para un hipotético monoplaza madrileño.

No sería hasta el martes 10 de febrero que los fanáticos de este deporte pudieron conocer los detalles de este coche de carreras. A través de un reel, la página Madring revelaba los detalles de este diseño, mostrando un monoplaza bajo el número 26. Con el rojo como color predominante y detalles en amarillo, el coche parece evocar la bandera española, así como la bandera de la Comunidad de Madrid.

Tras su revelación, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos instaron a los organizadores a transformar esta idea en una realidad. Con una distancia de 5.416 kilómetros y 57 vueltas, el circuito Madring exigirá sus competidores recorrer una distancia total de 308.524 kilómetros... ¿Sería capaz este monoplaza de recorrer tal distancia?