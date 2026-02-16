Ni lluvia ni nieve en Madrid, pero fuerte viento en esta zona de la capital: esta es la previsión para este martes, según la Aemet

Tras el paso de numerosas borrascas, el tiempo parece estabilizarse en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para la jornada de este martes, 17 de febrero, un ambiente estable para la capital marcado por nubes y sol.

En el centro de Madrid, la Aemet espera que la jornada comience con cielo nuboso que se irá despejando a lo largo de la mañana. Desde las 6:00 horas se prevé que se comience a despejar el cielo con predominio del sol hasta las 18:00 horas, momento en el que el cielo comenzará a nublarse. Eso sí, por muy inusual que parezca, no se esperan precipitaciones.

En la sierra madrileña el cielo estará muy nuboso o cubierto, tendiendo durante el mediodía a poco nuboso o despejado y las precipitaciones serán débiles y ocasionales en la primera mitad del día. La cota de nieve asciende hasta los 2200 metros. El viento soplará del oeste y noroeste, inicialmente fuerte de madrugada, tendiendo a moderado durante la mañana. Este será más intenso en cotas altas, con probables rachas muy fuertes.

Temperaturas en ascenso

Llega el sol y la subida de las temperaturas en esta nueva semana. En la capital se espera que los termómetros oscilen entre los 13 grados de temperatura máxima y 7 grados de temperatura mínima. El viento soplará flojo, sin rachas destacables enmarcadas en una jornada meteorológica tranquila, sin avisos por fenómenos adversos.

Esta es la previsión para las temperaturas esta semana en la capital / Aemet

La predicción en la montaña es de temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso con algunas heladas débiles en cumbres. En el municipio de Somosierra la temperatura máxima será de 10 grados y la temperatura mínima de 3 grados y, en Guadarrama, 15 grados de temperatura máxima y 5 de mínima.

Se espera que esta estabilidad continúe durante los próximos días, con variaciones térmicas y sin cambios bruscos, aunque es posible que se registren precipitaciones el próximo miércoles 18 de febrero.

¿Lluvia y frío en los próximos días?

Aunque las temperaturas hayan dado un giro radical respecto a las semanas anteriores, la lluvia parece estar presente en un día de la semana: durante la segunda mitad de miércoles, 18 de febrero, se espera que descarguen las precipitaciones. A partir de este día, desde jueves 19 de febrero, se prevé que el sol sea el protagonista. Eso sí, las máximas serán de 10 grados y las mínimas, de 5.