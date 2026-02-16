Madrid lidera la ejecución de fondos europeos a menos de seis meses de que concluya el plazo para gastarlos

Es la tercera región a la que más dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha asignado y la que, de momento, más ha ejecutado. Cuando se ha entrado en la recta final del plazo concedido por Bruselas para gastar los fondos europeos, la Comunidad de Madrid ya ha adjudicado un total de 2.819 millones de euros, lo que, según fuentes regionales, supone el 92% de lo que le fue asignado. La cifra se refiere exclusivamente a lo ejecutado por la administración regional, no incluye las cantidades gestionadas por los ayuntamientos. No significa, además, que todo ello se haya pagado ya. Alude a contratos licitados y ya adjudicados o convocatorias de subvenciones resueltas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de actualizar su Observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia (PRTR) y, con datos de 31 de diciembre de 2025, la Comunidad de Madrid es la primera en términos absolutos y la segunda en términos relativos, por detrás del País Vasco, en ejecutar los fondos europeos. Según este organismo, de los 3.256 millones de euros asignados, Madrid ya había adjudicado contratos o concedido subvenciones por importe de 2.355 millones de euros, cantidad algo inferior que la que facilita el Gobierno regional y que sitúa el porcentaje de ejecución en torno al 72,3%. Solo el País Vasco (75%) está por encima.

La mayor parte de esos fondos ejecutados, hasta 259 millones de euros, corresponden con programas de rehabilitación residencial, en gran medida destinados a la mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios. Las actuaciones gestionadas a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras figuran, de hecho, entre las que más financiadas han estado por los fondos europeos.

A las partidas para rehabilitación de vivienda se suman otros 125 millones de euros para vivienda social y otros 139 millones de euros para transformación digital y sostenible del transporte. Entre esos 139 millones de euros se encuentran los casi 92 millones de euros empleados en la ampliación de la Línea 3 de Metro desde Villaverde Alto hasta El Casar, en Getafe, la primera ampliación de la red del suburbano acometida en una década.

Otra intervención ampliamente financiada con cargo al PRTR es el Plan Moves destinado a impulsar la movilidad sostenible, fundamentalmente el vehículo eléctrico y la instalación de puntos de recarga. Hasta 239 millones se han ejecutado ya bajo este paraguas del PRTR que se tramita a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. En el mismo sentido se han apoyado acciones de impulso a las energías renovables por más de 170 millones de euros y de fomento del autoconsumo energético por otros 45 millones de euros.

Asimismo, 54 millones de euros de los fondos Next Generation han servido para la extensión de la gratuidad de la educación infantil en el primer ciclo (0-3 años) y otros 48 millones de euros para la contratación de personal en Formación Profesional. En el ámbito sanitario se han ejecutado 138 millones de euros asignados al plan Inveat de inversión en equipos de alta tecnología impulsado por el Ministerio de Sanidad. También se han ejecutado 43 millones de euros en proyectos de teleasistencia avanzada para personas dependientes y 203 millones de euros más en equipamiento, tecnología y remodelación de residencias.

Más de 150.000 perceptores

En total han sido, de momento, 2.139 actuaciones, entre las que también destacan desde el Gobierno regional tres planes de sostenibilidad turística por valor conjunto de unos 100 millones de euros, intervenciones para la transformación digital y la modernización de las administraciones por valor de 60 millones de euros y acciones formativas tanto para ocupados como para desempleados por 31 millones de euros.

En cuanto al número de perceptores, tanto adjudicatarios de contratos licitados como beneficiarios de subvenciones, las dos vías principales en que se articula la concesión de los fondos del PRTR, suman un total de 150.190. El 44% de los fondos ejecutados se han destinado a empresas, el 26% a personas físicas y comunidades de propietarios, el 10% al sector público autonómico, un 15% a ayuntamientos y el 5% restante a asociaciones, fundaciones y otras corporaciones.

En ese sentido, es bastante coincidente con lo que ocurre en el conjunto de España. “El mayor número de beneficiarios son personas físicas y pymes, y más que pymes microempresas, por la extensión de programas como Moves o Kit Digital [para ayudar a la transformación digital de pequeños negocios]”, explica Virgina Pou, analista de BBVA Research. “En importe pesan más las empresas, que son las que pueden mover mucho más dinero”.

Según un informe del banco de finales del año pasado, con datos nacionales a 30 de noviembre de 2025, el PRTR había alcanzado a más de 1,4 millones de beneficiarios. El 62% eran personas físicas y el 25%, pequeñas empresas. Las grandes empresas, solo el 1,4% de beneficiarios, habían recibido casi el 30% de los recursos. A través de programas específicos como Moves y Kit Digital se ha asignado más del 7% del importe total de las ayudas.

El documento de BBVA Research también recomienda acelerar con los fondos que quedan por adjudicar, toda vez que el plazo de ejecución dado por Bruselas concluye en agosto de este año. El informe establecía el grado de ejecución a 30 de noviembre en todo el país en un 75%. “Si se han tardado tres años en ejecutar un 75% hay que meter un buen acelerón en poco más de seis meses para poder completar el 25% de gasto restante, reconociendo que se ha hecho un gran esfuerzo para movilizar tanto dinero en tan poco tiempo”, afirma Pou.

Desde Madrid se da por hecho que se ejecutarán todos los fondos que se han asignado a la Comunidad de Madrid. “Hasta junio de 2026 tenemos capacidad para ejecutar, y estamos convencidos de que no vamos a devolver prácticamente nada o cuestiones muy puntuales de fondos que fueron muy mal diseñados”, señalaba hace un par de semanas la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un desayuno informativo.

En el mismo foro se lamentaba de que a la región solo se le asignaron un 11% de los fondos del PRTR cuando representa más de un 14% de población y un 20% de PIB. Fuentes de su consejería añaden, además, que el proceso de asignación, desde 2022, ha sido muy de arriba abajo y uniforme, sin participación de las comunidades autónomas. “El Estado ha decidido que hay que hacer tal cosa y para todas igual, lo necesiten o no lo necesiten, tenga sentido en una comunidad o en otra”, zanjan.