Madrid destaca en HIP Horeca el peso de la hostelería y los más de 683.000 euros en ayudas municipales al sector

El Ayuntamiento de Madrid ha vinculado su apoyo a la hostelería con la celebración de citas como HIP, un evento profesional centrado en la innovación para el canal HORECA, que sitúa a la capital como punto de encuentro del sector. En este contexto, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha señalado que se trata de "un sector estratégico para la economía de la capital" y ha puesto en valor el impacto económico de la hostelería. Durante su intervención, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con estos profesionales y ha destacado "el peso económico de un sector que es decisivo en España y en Madrid".

Convenios y subvenciones al sector hostelero

El Ayuntamiento mantiene convenios con la Confederación Empresarial de Hostelería de España y Hostelería Madrid. Esta última entidad ha recibido desde 2021 más de 683.000 euros en subvenciones municipales. Según el Consistorio, estas alianzas refuerzan la promoción de la gastronomía, el empleo y la competitividad de un sector estratégico para la economía madrileña.

A través de la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de la ciudad de Madrid 2025-2027, el Ayuntamiento impulsa la formación especializada, nuevas cátedras universitarias en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Francisco de Vitoria, así como la digitalización mediante la plataforma 'Todo está en Madrid'.

El plan incluye cinco líneas de subvenciones que en 2026 suman más de 10,3 millones de euros. Además, continúa el respaldo a los más de 170 establecimientos centenarios con medidas fiscales como la bonificación del IBI de hasta el 95 %.

Un foro europeo con 60.000 profesionales

El encuentro está organizado por NEBEXT (Next Business Exhibitions), empresa española especializada en eventos profesionales internacionales. HIP Professional Expo 2026 reúne a más de 60.000 profesionales y 900 empresas expositoras en 60.000 metros cuadrados, con 13 áreas de innovación y el Hospitality 4.0 Congress, centrado en tendencias, gestión y nuevos modelos de negocio del sector.