UNIVERSIDADES
CCOO y UGT asocian el cese de Viciana a su "incapacidad" para sacar adelante una ley universitaria que "no convence"
Los sindicatos atribuyen la salida del consejero de Educación, Ciencia y Universidades al conflicto en los campus y a la falta de consenso y financiación en el sistema universitario madrileño
EP
CC.OO. y UGT Madrid han relacionado este lunes el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Emilio Viciana, con su "incapacidad" para sacar adelante una Ley de Universidades que "no convence" y se han referido a su "desprestigio notable" dentro de la comunidad universitaria.
El responsable de Universidades de CC.OO. Madrid, Jesús Escribano, ha señalado a Europa Press que el cese tiene "mucho que ver con la situación de conflicto en la comunidad universitaria", tal y como ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Así, ha subrayado que Viciana no ha sido capaz de desarrollar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) ni conseguir el "consenso" dentro del sector.
Además, ha trasladado que tampoco ha sido capaz de tener un marco de financiación adecuado para las universidades, "a pesar de haberlo dicho en numerosas ocasiones". "Ha conseguido que toda la comunidad universitaria, desde los rectores, profesorado, personal de administración de servicios, estudiantes, esté totalmente en su contra, como se ha visto a lo largo de los últimos meses, en una campaña de movilización contra la LESUC.
Por su parte, el responsable de universidad de UGT, Javier Becerra, ha indicado a Europa Press que este cambio podría motivarse "en la tensión vivida en los campus madrileños" durante el último año por un proyecto de ley de las enseñanzas superiores que "no convence a la comunidad universitaria", y a lo que se suma la "crisis de financiación" que ha llevado a algunas universidades "a entrar en una quiebra técnica".
"Observaremos el rumbo que tome la Consejería en adelante, con la postura abierta al diálogo que siempre nos ha caracterizado en la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza madrileña", ha apuntado.
