Madrid ya tiene cafetería 'top' mundial (y está en Lagasca)

Hola Coffee Lagasca, ubicada en el glamuroso barrio madrileño de Salamanca, ha sido reconocida como la cafetería española mejor situada en Madrid dentro de The world's 100 best coffee shops 2026, el ranking internacional presentado en la tercera y última jornada de CoffeeFest Madrid 2026. El establecimiento madrileño ocupa el puesto 19, lo que coloca a la capital entre las ciudades con presencia destacada en una lista que busca identificar las mejores cafeterías de especialidad del mundo.

Según los datos difundidos durante la presentación, el ranking confirma el avance de la cultura del coffee shop a escala global y el peso creciente de nuevas escenas cafeteras. Estados Unidos lidera la clasificación con 9 cafeterías, seguido de Australia (7) y Perú (5). España, Honduras y Taiwán suman 4 cafeterías cada uno.

'THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS', el listado definitivo de las mejores cafeterías de especialidad del mundo. / Cedida

El CEO del ranking, César Ramírez, enmarcó la iniciativa en una tendencia de expansión del sector: "Al final, vamos incorporando las tendencias globales. La cultura del coffee shop continúa creciendo, y este ranking nace con el objetivo de dar mayor visibilidad a más espacios en todo el mundo. A lo largo del año, además, presentaremos las listas continentales que reflejarán esta expansión".

El puesto 19: una nueva sede madrileña con proyecto de tueste y formación

Hola Coffee Lagasca es la nueva sede de la marca fundada en 2016 por Pablo Caballero y Nolo Botana. El proyecto se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres de referencia del café de especialidad en España gracias a un modelo que combina tostadero propio, dos locales y una academia orientada a la formación. La marca también desarrolla labores de divulgación con un podcast centrado en cultura cafetera.

España en el ranking: dos cafeterías en el Top 20

La presencia española en esta edición incluye cuatro cafeterías seleccionadas, con dos dentro del Top 20:

Nomad Frutas Selectas (Barcelona), puesto 16, liderado por Jordi Mestre, fundador de Nomad Coffee, con foco en calidad, tueste propio y sostenibilidad.

Hola Coffee Lagasca (Madrid), puesto 19.

D·Origen Coffee Roasters (Barcelona), puesto 83, con trayectoria en selección y tueste desde 2012.

Kima Coffee (Málaga), puesto 93, tostador andaluz con apuesta por cafés frescos y de origen responsable.Cómo se elabora el ranking

La organización detalló que el ranking se elabora mediante un sistema mixto que combina la evaluación de más de 800 jueces profesionales de todos los continentes con el voto popular, que en esta edición superó los 350.000 apoyos; en total, se analizaron más de 15.000 cafeterías. La valoración se basó en criterios como la calidad del café, la experiencia y técnica del barista, la atención al cliente, la capacidad de innovación, el ambiente y diseño del espacio, las prácticas de sostenibilidad, la calidad de la oferta gastronómica y la consistencia en el servicio.

La entrada de Hola Coffee Lagasca en el Top 20 refuerza la visibilidad internacional de Madrid dentro del circuito del café de especialidad. En un contexto en el que el ranking busca destacar no solo la calidad del producto, sino la consistencia del servicio, la innovación y la experiencia global, el reconocimiento funciona como un indicador de la madurez y proyección del sector en España, con Madrid y Barcelona como polos principales.