Madrid más allá de Arco: mapa para no perderse en la semana del arte

Arco transforma Madrid en la capital del arte contemporáneo desde hace 45 años. Cada invierno. Sin excepción. Es tal su interés que, a su alrededor, ojo, han ido surgiendo ferias satélites con propuestas alternativas que buscan seducir a otros públicos. Proyectos que suman y que, anualmente, con el objetivo de reivindicar a artistas y galerías, se concentran durante una semana en la capital. No todo es Arco, aunque Arco sea el motor: del 2 al 8 de marzo, se desarrollará una programación especial que tendrá Matadero como epicentro.

La artista Mónica Mays será la encargada de intervenir la Nave 0 con Pulgar, una serie de esculturas que trazan rastros de memoria y combustión desde Ribera de Curtidores hasta la cámara frigorífica del antiguo Matadero. Su objetivo es reflexionar sobre cómo la instrumentalización del cuerpo y el fuego colisionan en la arquitectura. Las piezas se componen de ensamblajes que adoptan la forma de objetos domésticos animados que se desbordan y distorsionan.

"En las jornadas de puertas abiertas que acogerá el Centro de Residencias Artísticas, situado en la Nave 16, se mostrarán los trabajos de los residentes. Si bien están en proceso, merecerá la pena verlos. Estarán, entre otros, Andrea Aguilera, Taxio Ardaz, Simón Sepúlveda, Costa Badía y Andrea Muniaín", ha explicado José Luis Romo, director artístico de Matadero. Podrán visitarse del 5 al 7. Por su parte, Cineteca organiza un ciclo entre el 3 y 12 que arrancará con el estreno de la última obra de Albert Serra: Fe senses obres morta és.

Estrella de Diego y Germán Labrador serán los encargados de proponer distintas películas para un programa específico. Contarán con los títulos más populares de Luis Buñuel, Man Ray, Fernando Arrabal e Iván Zulueta. Asimismo, se desarrollarán sesiones colectivas y estrenos como El Brujo, de Diego Julián, y Yrupe, de Candela Sotos. "Estamos obsesionados con mezclar el cine con el resto de disciplinas", ha subrayado Luis Enrique Parés, su director.

Galerías emergentes

La Feria Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo celebra su décimo aniervsario bajo un nuevo nombre: CAN Art Fair Madrid. Una propuesta que dará visibilidad a 50 galerías nacionales e internacionales entre el 5 y el 8. "Nacimos con la idea de reivindicar a los artistas más jóvenes. De hecho, al principio nuestro lenguaje era más urbano. Será una edición especial, diseñada para consolidarla", ha sostenido Sergio Sancho, su director. El diálogo con el arte latino tendrá de nuevo cabida en Foco LATAM, una sección organizada en torno al concepto de Nuevos surrealismos.

La Nave 17 albergara Forma Design Fair Madrid, una feria dedicada al diseño de colección. Entre el 5 y 8, reunirá 40 expositores y contará con un programa de conversaciones y actividades profesionales llamado (Per)Forma. "Llevamos nueve años poniendo el valor la trascendencia del diseño para la sociedad. Somos una plataforma para dar a conocer sus obras", ha apuntado Álvaro Matías, su responsable.

Noticias relacionadas

Art Madrid tomará la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 4 al 8 para celebrar su 21ª edición. Desde su fundación, la meta era acercr el arte contemporáneo a públicos diversos. Y, para ello, atraen galerías tanto emergentes como consolidadas. Asimismo, CentroCentro dará protagonismo a la labor de los coleccionistas en su próxima exposición. "Queremos aunar energías, que el arte empape la ciudad durante esta semana", ha concluido Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de Madrid. Así será.