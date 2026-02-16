La Aemet pone (por fin) fecha a la llegada del buen tiempo: subida generalizada de temperaturas en Madrid

El tiempo desde el inicio de este año 2026 en Madrid ha sido, sin duda, adverso. Tras el paso de las borrascas Francis, Goretti, Harry y una interminable lista de nombres... el mal tiempo remite en Madrid y parece abrir paso a un temporal de más sol y a una subida generalizada de las temperaturas.

La previsión del organismo apunta al inicio de una etapa más estable en el que las lluvias dejarán de ser las principales protagonistas, dando paso a un temporal marcado por nubes y sol. El panorama cambia, aunque habrá que prestar atención al viento, que comenzará a descender a lo largo de la semana, pero que todavía tiene sus efectos en Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel de riesgo moderado para el arbolado para este lunes 16 de febrero desde las 6:00 horas hasta las 15:00 horas. Parques como El Retiro, El Capricho y Jardines Sabatini serán zonas restringidas, entre otros muchos.

Subida generalizada de temperaturas

Y con la despedida de la lluvia, llega una subida generalizada de las temperaturas para la capital. Los termómetros presentarán un ligero descenso los días miércoles 18 de febrero y jueves 19 de febrero, para comenzar a ascender hasta marcar la máxima de 16 grados el próximo domingo 22 de febrero.

Esta es la previsión para las temperaturas esta semana en Madrid / Aemet

¿Por qué no han dejado de llegar borrascas?

La Aemet ha tratado de dar respuesta a una de las preguntas más repetidas durante estas últimas semanas. "La respuesta está en los bloqueos anticiclónicos en latitudes altas, que han desviado las borrascas más al sur" han informado desde la red social X.

Las borrascas son sistemas de bajas presiones y en ellas predominan los movimientos ascendentes que generan lluvias. Y los anticiclones son sistemas de altas presiones en los que predominan los movimientos descendentes. El clima europeo atlántico está influido por el anticiclón de las Azores y las bajas presiones de Islandia. La Aemet ha explicado que en estas últimas semanas ha habido bloqueos anticiclónicos en Groenlandia o en la península escandinava. Esto ha tenido como consecuencia el desvio de las borrascas al sur.

A este fenómeno hay que sumar que el anticiclón de las Azores se encuentra más al sur, de forma en la que se favorece la llegada de un río de humedad desde el Caribe. Esta suma de factores ha propiciado la bienvenida de borrascas.

Noticias relacionadas

Para el miércoles se esperan algo de precipitaciones, aunque se prevé que sea algo puntual y no una nueva y fuerte borrasca como Oriana, la novena y decimoquinta desde el inicio de la actual temporada en octubre, pero sobre todo, ha sido la última borrasca en este periodo de clima adverso... por el momento.