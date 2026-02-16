La lista que estabas esperando: las cafeterías de Madrid que han entrado en el 'top' del país

Madrid lleva años aprendiendo a pedir un espresso sin miedo y a distinguir un buen filtrado de una taza bonita. Pero este febrero, en la cuarta edición de CoffeeFest, la ciudad se ha sacudido cualquier complejo: 21 cafeterías madrileñas han entrado en The Best Coffee Shops Spain 2026, el listado más amplio hasta la fecha —95 establecimientos en 33 ciudades— que reconoce los espacios donde el café se cuida con la misma devoción que una buena cocina. No es solo cuestión de moda. La guía, presentada en el festival internacional del café celebrado en IFEMA, pone negro sobre blanco que el café de especialidad en España ya es un movimiento: nuevas aperturas, tostadores independientes, baristas cada vez más técnicos y un público que ha aprendido a exigir.

Un reconocimiento que se bebe a sorbos

La selección —realizada por un comité de expertos del sector en colaboración con Neodrinks— se apoya en criterios que van más allá del grano: calidad del café y sus recetas, pericia del barista, ambientación y confort del local, y compromiso con formación, sostenibilidad y comunidad. De tal forma que no basta con servirlo bien; hay que saber contarlo, cuidarlo y hacerlo experiencia. En Madrid, eso se traduce en una escena diversa: desde templos minimalistas donde el silencio acompaña al filtrado V60, hasta cafeterías con espíritu de barrio donde el buen café convive con el bullicio y la tostada bien hecha.

La lista madrileña: de la barra al barrio

El listado deja una idea clara: Madrid ya no tiene una escena, tiene muchas. Y en esa variedad está su fuerza. Estas son las 21 cafeterías reconocidas en The Best Coffee Shops Spain 2026:

Ambu Coffee Bô Coffee Madrid Dabov Specialty Coffee Spain Dosis Café Geisha Specialty Coffee Hanso Café Hola Coffee Lagasca Hola Coffee Roastery Kafeinnato Masamune Molino Manuela – Panadería Mexicana Naji Specialty Coffee Norah Barrio Salamanca | Brunch Madrid Nubra Coffee Roasters Osa Pan y pepinillos Saddle Sood Coffee The Fix Unfltrd Coffee Fnac Café by Nero (Leganés)

Que en la lista haya desde tostadores con nombre propio hasta cafés que funcionan como punto de encuentro confirma algo que los baristas llevan tiempo diciendo: el café de especialidad ya no es un nicho para iniciados, sino un hábito que se cuela en la rutina de la ciudad, así lo refleja César Ramírez, impulsor de CoffeeFest.

Del 'café rico' a la cultura del café

CoffeeFest y este ranking llegan en un momento clave: el del salto cultural. Madrid ha pasado del "ponme un café" a preguntarse de dónde viene, quién lo tuesta, cómo se extrae y por qué sabe así. Esa curiosidad, que antes parecía cosa de cuatro, hoy es conversación habitual en barras donde se habla de origen, fermentaciones, molienda y recetas con naturalidad. Y también hay algo menos técnico, pero igual de importante: el espacio. Muchas de estas cafeterías no solo sirven buen café; lo convierten en una pausa cuidada en mitad del día. Luz, mesas pensadas para quedarse, música que no estorba, trato que no va con prisa. En una ciudad que vive rápido, ahí hay una promesa: entrar cinco minutos y salir con el ánimo un poco mejor.

Aunque el listado subraya la fuerza de ciudades como A Coruña, Valencia, Zaragoza, Palma o San Sebastián, Madrid lidera en número. Y ese liderazgo, en el fondo, no va de ganar: va de consolidar una escena. De que el café de especialidad deje de ser ese sitio nuevo y pase a ser parte del paisaje.

En palabras de Ramírez el objetivo es "reconocer y dar visibilidad" a cafeterías que elevan los estándares del sector gracias a su compromiso con la calidad, la técnica y la hospitalidad. Dicho de otro modo: que el café se trate como lo que es: un producto con cultura, oficio y futuro.

Para el público madrileño, la lista funciona como una excusa estupenda para jugar a la exploración: una ruta de barrio en barrio, una mañana de filtro, una tarde de espresso, una cita que empieza con "¿probamos un sitio nuevo?". Porque si algo está diciendo este reconocimiento es que Madrid ya tiene dónde elegir. Y que, a veces, la mejor manera de entender una ciudad no es mirarla desde un mirador, sino sentarse en una barra, pedir un café y escuchar cómo suena la vida al otro lado de la taza.