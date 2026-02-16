Contra los incendios... vacas, ovejas y caballos: la Comunidad de Madrid intensifica un 10% el pastoreo preventivo

La Comunidad de Madrid ha anunciado que aumentará en un 10,13% las hectáreas de terreno forestal que se limpiarán este año mediante pastoreo preventiva, una iniciativa incluida en la campaña de prevención de incendios que tiene previsto actuar sobre 3.750 hectáreas, frente a las 3.405 de 2025.

Con este programa de pastoreo preventivo, que nació en 2011, los animales contribuyen a eliminar la vegetación acumulada que se convierte en combustible, además de facilitar el mantenimiento de los cortafuegos y espacios de paso para el tránsito de los profesionales de intervención.

Su aportación es clave, ya que el fuego sobre una superficie desbrozada generalmente se propaga de forma más lenta, con menor intensidad y sin alcanzar las copas de los árboles, lo que aporta mayor seguridad a los equipos de extinción y facilita un control más rápido, según señalan desde el Gobierno regional en una nota.

85 explotaciones ganaderas

El servicio de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos regional planifica y acuerda con los ganaderos las áreas que se van a someter al pastoreo preventivo, de manera que cada vez más trabajadores se unen a esta iniciativa y dirigen sus rebaños a las zonas de pasto marcadas.

Ovejas en la Comunidad de Madrid. / CAM

En 2025 intervinieron 85 explotaciones ganaderas con un total de 21.374 cabezas de ganado -10.405 vacas, 5.710 ovejas, 5.130 cabras y 129 caballos-, las cuales contribuyeron a limpiar los espacios forestales de la región, especialmente en las sierras de Guadarrama y Somosierra.

En las dos últimas campañas, el Ejecutivo autonómico ha destinado alrededor de 800.000 euros anuales para retribuir a los ganaderos, mantener tres puestos de control sobre el terreno y financiar infraestructuras necesarias para la prevención y programas de investigación con universidades.

Tecnología avanzada

En 2019 se empezó a aplicar una tecnología avanzada en los collares de ganado, con un GPS que permite controlar sus movimientos en el que el Gobierno regional ha invertido cerca de 100.000 euros, sumando un total de 926 GPS adquiridos.

La batería de estos GPS se carga con energía solar, funciona incluso en lugares sin cobertura y facilita la geolocalización de los animales.

Además, este sistema dirige al rebaño mediante una aplicación móvil, creando un mapa con vallados virtuales que delimitan el área de pasto.

Noticias relacionadas

Si algún ejemplar se acerca a los límites marcados, el dispositivo emite un ligero sonido para que no salga de la zona señalada y, en caso de continuar su marcha, recibe un impulso eléctrico de baja potencia que evita su avance.