Huelga de médicos en Madrid, en directo | Los facultativos inician una semana de paro por un Estatuto propio

Anuncian un calendario de movilizaciones hasta junio contra el anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

Manifestantes durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2026, en Madrid.

Manifestantes durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2026, en Madrid. / Fernando Sánchez - Europa Press

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a una huelga de una semana que empieza el lunes 16 de febrero. Los médicos están convocados por seis sindicatos a un nuevo paro contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

En concreto, los paros están convocados para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Las reivindicaciones de los profesionales persisten pese al acuerdo de Sanidad con los sindicatos de clase para la elaboración del anteproyecto.

