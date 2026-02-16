Huelga de médicos en Madrid, en directo | Los facultativos inician una semana de paro por un Estatuto propio

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a una huelga de una semana que empieza el lunes 16 de febrero. Los médicos están convocados por seis sindicatos a un nuevo paro contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

En concreto, los paros están convocados para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Las reivindicaciones de los profesionales persisten pese al acuerdo de Sanidad con los sindicatos de clase para la elaboración del anteproyecto.

La ministra rechaza más concesiones a los médicos La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado realizar más concesiones a los médicos en una entrevista publicada este lunes por El País. "El problema es que las reivindicaciones que quedan vivas son abstractas y se pueden vehiculizar de otra manera que no sea a través de una huelga. Por ejemplo, el estatuto propio se puede vehicular con una proposición de ley en el Congreso. Como ministra, tengo que hacerme cargo de todo el Sistema Nacional de Salud y elaborar un estatuto básico para todos los profesionales. Dentro hay un capítulo específico para los médicos, donde están incorporadas las reivindicaciones materiales: disminución de las guardias, reducción de jornada, garantía de descansos y conciliación. Todo lo que ha producido malestar durante años está incorporado en el texto", ha explicado a El País.

"Pedimos que la jornada sea como la de todo el mundo y la clasificación" "Saben que esta reforma no tiene recorrido parlamentario pero no queremos quedarnos con el texto de Ana Pastor [ministra de Sanidad con el Gobierno de José María Aznar]. "Pedimos que la jornada sea como la de todo el mundo y la clasificación", insiste. "No hay pocos médicos, lo que sucede es que con las condiciones de la pública se van a la privada, al extranjero o incluso hay mucha gente colgando la bata", continúa Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, en una entrevista en TVE.

El Icomem publica un comunicado con 10 razones para entender la movilización médica El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) ha emitido un comunicado dirigido a la ciudadanía para explicar las razones detrás de las movilizaciones y reivindicaciones del colectivo médico. El mensaje busca transmitir con "claridad, respeto y total transparencia" que estas acciones tienen como fin último garantizar la calidad y seguridad de la atención sanitaria.

Una semana al mes hasta junio La huelga convocada por los médicos es de largo alcance. Salvo acuerdo previo con el ministerio, el paro es está organizado para cesar la actividad de los factultativos una semana al mes hasta junio.

Toda España movilizada A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid. El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Efectos en el sector La huelga tendrá su impacto considerable en cirugías y citas. De hecho, la Comunidad de Madrid cifró en 5,1 millones de euros el impacto económico para la Administración autonómica de las seis jornadas de huelga por el Estatuto Marco en diciembre y enero. Según los datos que maneja, se suspendieron 2.800 cirugías, casi 6.700 pruebas diagnósticas y 63.000 consultas externas, según las cifras trasladadas por el Gobierno regional.

Los médicos piden una revisión de las guardias Ángela Hernández, secretaria General de Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid): "Pocos médicos apoyan el acuerdo de los sindicatos mayoritarios. No podemos elegir no hacer guardias, que son de carácter obligatorio hasta los 55 años (…) Esas horas están retribuidas a menos de la hora ordinaria y puede suponer un riesgo para el paciente".

¿Quién convoca estos paros indefinidos? La huelga estatal está convocada por el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).