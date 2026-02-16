Arranca la huelga de médicos en Madrid y así es como afecta a los pacientes: esto es lo que debes tener en cuenta si tienes una cita programada esta semana

Este lunes, médicos de toda España están llamados a una huelga convocada por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco, que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. El paro se prolongará durante una semana al mes hasta junio pero, más allá de la discusión laboral, lo cierto es que a los ciudadanos les preocupa algo mucho más práctico: ¿qué sigue operando con normalidad?

En una huelga de profesionales sanitarios el sistema no se apaga, pero sí baja de marcha, y ello se nota de primera mano en lo cotidiano. Así, puede haber cambios en la cita que tengas agendada con tu médico de cabecera, retrasos en un control pendiente o variaciones en una prueba que llevas tiempo esperando. Todo gira alrededor de los servicios mínimos para muchas personas y por eso estos días se llevará a cabo una especie de funcionamiento en versión festivo para evitar riesgos graves entre la población.

En términos generales, se mantiene la atención equivalente a la de un domingo o día festivo, con prioridad absoluta para urgencias y actuaciones que no pueden retrasarse sin consecuencias. Ahora, lo que esté programado y pueda reorganizarse, será lo primero que se mueva.

¿Qué servicios se mantienen durante la huelga?

Durante la huelga que arranca este lunes, se protegerá con más fuerza todo lo que tenga que ver directamente a la seguridad de los pacientes. Las urgencias, tanto dentro como fuera del hospital, seguirán activas, igual que la atención inmediata en situaciones graves. También se sostienen tratamientos y procedimientos que no admiten demora.

En la práctica, esto incluye la valoración de personas con síntomas preocupantes, cuadros agudos o necesidad de respuesta rápida y pruebas y actuaciones vinculadas a decisiones clínicas inmediatas.

¿Me pueden mover una cita durante la huelga de médicos?

La parte más frágil durante la huelga de médicos es la actividad que ya esté planificada, pues lo más seguro es que sea propensa a cambios. Aquí entran las consultas ordinarias, revisiones, controles de patologías estables, procedimientos no urgentes y buena parte de la agenda habitual tanto en centros de salud como en consultas hospitalarias.

El problema clave de estas modificaciones, es que muchas veces el aviso no llega con la antelación deseable, lo que genera conflictos entre los pacientes que ya están en el propio centro, que han pedido un permiso especial en el trabajo o han organizado su día en base a ello.

En general, durante las huelgas se sostiene lo esencial, se atiende lo urgente primero y, lo que puede esperar, se trata de recolocar. Si alguien presenta un empeoramiento claro, dolor intenso, fiebre persistente en un contexto de riesgo o un síntoma preocupante, será atendido con normalidad. Eso sí, si es una revisión estable o un control que puede posponerse unos días, no se dudará en mover la cita.

¿Cómo afecta esto a los hospitales y centros de salud?

En hospitales, aunque las urgencias estén cubiertas, si cae la actividad en otras áreas, el atasco aumenta. Además, cuando se reduce la programación, aparecen dos consecuencias habituales: listas de espera más tensas y agendas más cargadas cuando toca recolocar lo cancelado.

En Atención Primaria, el impacto suele notarse de otra forma, pues hay menos huecos para consultas no urgentes y más uso de vías alternativas (consulta telefónica, enfermería, orientación para acudir a urgencias si hay empeoramiento). Sin embargo, sale a la luz uno de los problemas clave: cuando alguien no logra cita y se inquieta, tiende a ir a urgencias "por si acaso". Esto solo satura el sistema y entorpece el trabajo de los profesionales.

¿Qué hago si me anulan una cita?

Si te cancelan una consulta o una prueba, lo habitual es que el mismo centro u hospital te reasigne otra fecha. Aun así, conviene revisar el canal por el que suelen avisarte (SMS, app o llamada), porque las notificaciones no siempre llegan por el mismo sitio. Es importante saber diferenciar, sobre todo en medio de una huelga sanitaria, si la cita médica puede esperar o es urgente. Si tu situación puede deteriorarse, los servicios mínimos están pensados precisamente para atender lo urgente, y eso incluye la ayuda cuando un caso deja de ser rutinario.