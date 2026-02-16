Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan sangre de uno de los acusados en la sudadera de Bori, el joven tiroteado en Alcorcón en 2022

La Audiencia de Madrid ha reanudado el juicio con jurado a tres acusados de asesinar a tiros a un joven venezolano en situación de asilo en España y de intentar matar a otro y a una chica

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid.

 Expertas en toxicología han señalado en el juicio por el asesinato de Bori, un joven de 19 años tiroteado en Alcorcón en 2022, que encontraron sangre con el ADN de uno de los acusados en la sudadera que sostenía la víctima, lo que confirmaría su presencia en el lugar.

La Audiencia de Madrid ha reanudado el juicio con jurado a tres acusados de asesinar a tiros a un joven venezolano en situación de asilo en España y de intentar matar a otro y a una chica tras una pelea a la salida de la discoteca Diverso de Alcorcón en octubre de 2022, y para los que la Fiscalía pide 55 y 53 años de prisión.

En la primera de las dos sesiones de este lunes han comparecido expertas del Instituto Nacional de Toxicología y han indicado que en la sudadera que sostenía el fallecido se encontró sangre del acusado Gabriel L.R., así como en las cercanías del cadáver, lo que evidenciaría su presencia en el lugar.

Múltiples lesiones

Por su parte, las forenses que realizaron la autopsia y el levantamiento del cadáver de Bori han relatado las múltiples lesiones que tenía y que eran anteriores a la muerte: varias brechas en el rostro, hematomas, el labio fisurado, un diente roto y las rodillas abrasadas.

Un coche de la Policía Nacional.

Las peritos encontraron al fallecido, de 1,68 metros y muy delgado, bocabajo y con las manos bajo el pecho con una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo y un agujero de bala en la parte izquierda de la cabeza "incompatible con la vida", pero descartan que fuera "a quemarropa" (en contacto con la piel).

"Cayendo o de rodillas"

Sobre la posición en la que estaría Bori en el momento de recibir este último disparo, las expertas han indicado que "o bien estaba ya cayendo o se encontraba de rodillas", algo que coincide con el título de "ejecución" que un agente de la Policía le dio al caso en pasadas sesiones.

Por otro lado, el letrado que representa al acusado Estarly P. S. ha señalado que al fallecido se le intervinieron 9 dosis de cocaína y que en los análisis que se le realizaron se apreció la presencia de cannabis y alcohol en su organismo. La vista se reanudará esta tarde con el testimonio de las dos personas que acompañaban a Bori cuando fue asesinado. 

