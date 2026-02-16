Graban a un zorro en el río Manzanares, en pleno centro de Madrid: "A veces la naturaleza gana terreno"

Después de la nutria, que volvió a verse en Madrid hace unos días tras las crecidas de los ríos, llega el turno del zorro. Un ejemplar de este mamífero se ha dejado ver en el centro de la ciudad, en la ribera del río Manzanares, tal y como ha documentado el usuario de Youtube Pepe Guisado PAJARISIACO.

"A veces la naturaleza gana terreno...", escribió el usuario para acompañar un vídeo en el que se ve al zorro paseando tranquilamente por los márgenes del río. Una imagen tan espectacular como poco habitual, pero que da buena muestra del trabajo de renaturalización que se está haciendo en el Manzanares.

Desde que se comenzó ese proceso en la anterior legislatura es habitual observar muchas especies de aves como chorlitejos, martines pescadores, gallinetas, ánades, golondrinas, garcetas, pinzones o los grandes gansos del Nilo, que incluso se acercan a los paseantes en los bordillos de granito del río. Y la presencia de ellos parece estar atrayendo, poco a poco, a otros mamíferos.

El regreso de la nutria

Y es que antes del zorro llegó la nutria, la semana pasada. Un ejemplar de este animal, catalogado durante varias décadas como extinto en la Comunidad de Madrid, fue divisado y grabado tras las crecidas del río durante los últimos días, provocados por el temporal de lluvias que monopolizó la climatología madrileña en el inicio de febrero.

"Con las últimas crecidas del río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, se ha vuelto a ver a la nutria. La dinámica fluvial es necesaria para mejorar los ríos y la biodiversidad asociada al cauce y sus riberas", explicaba la Plataforma Jarama Vivo, que ha compartido el vídeo del momento en su cuenta de Twitter.

"Que pasote, la naturaleza es la caña... A poco que se la respeta y cuida siempre responde", respondía un usuario en la red social, dando lugar, quizás sin saberlo, a la explicación del regreso.

Peligro de extinción

Y es que la nutria estuvo oficialmente 40 años extinta en Madrid, y en los últimos años ha regresado, aunque eso sí todavía de forma muy espóradica, al Manzanares, donde estaban desaparecidas a causa de la contaminación y el mal estado del río.

La recuperación del estado natural río, con mucha vegetación en los últimos años y la presencia de reptiles, peces y pequeños mamíferos, ha posibilitado su regreso. Ya en 2019 se pudo ver una a la altura del Puente de los Franceses, en el entorno del estadio Vicente Calderón, que fue captada por el biólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco José García