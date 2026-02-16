Getafe despliega red de puntos estratégicos para impulsar su programa 'Hogares Saludables'

El Ayuntamiento de Getafe, a través de su Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (ESMV), ha desplegado una red de puntos estratégicos para ofrecer asesoramiento sobre el programa 'Hogares Saludables', reconocido como Buena Práctica Urbact por la Unión Europea para reducir la factura energética.

Esta iniciativa forma parte de la III Semana municipal por el Derecho a la Energía, un encuentro que se desarrollará del 16 al 23 de febrero y que este año refuerza su carácter técnico y científico gracias a la colaboración de la Universidad Carlos III, Cruz Roja y el Instituto Eduardo Torroja del CSIC.

"El objetivo de este Gobierno Municipal es seguir avanzando para lograr hogares, edificios y barrios saludables. Entendemos el Derecho a la Energía como un pilar fundamental de la vivienda digna, y por eso estamos poniendo todos los recursos de la EMSV al servicio de los vecinos", ha explicado la edil de Vivienda, Gema Cáceres.

Más de 4.000 familias

Cáceres ha adelantado que, con motivo de este encuentro, la ESMV ha desplegado una red de puntos informativos estratégicos en la calle Madrid, en la calle Doctor Barraquer y en otras zonas de los barrios de Getafe Norte, Juan de la Cierva, Perales del Río y Sector III.

Viviendas en costrucción en Getafe. / Ayuntamiento de Getafe

En estos espacios se ofrecerá asesoramiento sobre el programa 'Hogares Saludables', reconocido como Buena Práctica Urbact por la Unión Europea, con especial énfasis en las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo para reducir la factura eléctrica.

Este impulso municipal arroja resultados tangibles, en los últimos años, el Ayuntamiento ha acompañado a más de 4.000 familias en la mejora de sus suministros y en la rehabilitación de sus edificios.

Pionero

Este programa pionero posicionó además a la localidad de Getafe como referente en la Unión Europea cuando la alcaldesa, Sara Hernández, fue invitada al Parlamento Europeo para explicar este modelo de éxito en la lucha contra la pobreza energética.

Además de este proyecto de 'Hogares Saludables', la estrategia para el ahorro energético local está perfilada a través de 'Getafe Rehabilita', aunque ya se proyecta hacia el futuro con nuevas actuaciones innovadoras, como la prevista en el barrio de La Aviación.

Con esta semana de actividades, que incluye un evento especializado en el campus de la UC3M, el Ayuntamiento de Getafe reafirma su compromiso con un modelo urbano más sostenible y humano.