El Carnaval 2026 se despide con el Entierro de la Sardina en Madrid: horarios, pregón y recorrido

La celebración de Carnaval 2026 arrancó el 14 de febrero con grandes desfiles, conciertos y homenajes a la cultura local. Aunque la festividad se caracterice por el color y el espectáculo, su cierre se considera una cita peculiar e histórica que permanece inalterable con el paso del tiempo: el entierro de la sardina.

El próximo miércoles 18 de febrero, el entierro de la sardina pondrá fin al carnaval otro año más. La curiosa tradición, viva gracias a la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina, es, tal y como su nombre indica, un cortejo fúnebre para dar sepultura a una sardina por las calles de la capital. Eso sí, es un funeral peculiar donde, sobre todo, tiene lugar la sátira y la burla.

Recorrido del entierro de la sardina

La celebración cumple este 2026 253 años de historia y contará con dos recorridos: uno por la mañana y otro por la tarde. El primero tendrá lugar a las 11:00 horas desde la calle Rodrigo de Guevara, en el número cuatro, continuará por las calles de Santa Ana, la Ruda, plaza de Cascorro, calle de la Ruda, calle Toledo, plaza de la Cebada, Cava Baja, Puerta Cerrada, Segovia, San Justo, plaza del Cordón, Sacramento, Madrid, plaza de la Villa, calle Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor, Cuchilleros, plaza de Puerta Cerrada, plaza Segovia Nueva y Colegiata hasta finalizar en la plaza de Tirso de Molina a las 15:00 horas con la lectura del pregón.

El itinerario de la tarde comenzará a las 18:00 horas, después del tradicional homenaje al primer miembro de honor de la Alegre Cofradía, Francisco de Goya. Este segundo recorrido dará comienzo frente a la ermita de San Antonio, pasará por el puente de la Reina Victoria, el paseo del comandante Fortea, las calles Santa Comba y del Doctor Casal hasta la Fuente del Pajarito de la Casa de Campo. A lo largo del paseo, la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos amenizará el pasacalles en su último periplo por las calles de Madrid.

El entierro de la sardina, inmortalizado por Goya

A la llegada en Casa de Campo, sobre las 19:30 horas, se pondrá punto y final a las fiestas de carnaval con el entierro de la sardina. El día terminará con la tradicional hoguera, alrededor de las 21:00 horas como gesto de purificación y renacimiento con el que se despide el invierno y se dejencendidada la promesa del próximo carnaval.

El propio Goya retrató el cierre de la fiesta de Carnaval en uno de sus cuadros. El entierro de la sardina devuelve los disfraces al baúl, calla las fanfarrias y entierra al humilde pescado con todos los honores. Así se da por terminada la fiesta en Madrid, ya listos para recibir la Cuaresma.