EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad

Desde el 12 de febrero, los madrileños podrán combinar con un solo billete bus y bicimad en sus trayectos por la capital

El billete permitirá 90 minutos de viajes ilimitados (con un máximo de 30 minutos en bicimad) por sólo 1,80 €

Irene Pérez Toribio

Madrid

Los madrileños tienen una nueva forma, más sencilla, más barata y más sostenible de desplazarse por la capital desde que EMT Madrid anunciara a través de su cuenta de 'X' la emisión de nuevos billetes. Lo mejor, es que integran dos de los modos de transportes más utilizados: el autobús y la bicicleta eléctrica. Pensado para desplazamientos ágiles, esta medida pretende facilitar la intermodalidad y apostar por una mejor eficiencia del transporte en los 21 distritos de la capital.

El denominado "BicibúsEMT" permite realizar viajes ilimitados durante 90 minutos en los autobuses de la empresa municipal de transportes y en el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad (con un máximo de 30 minutos), por el precio de 1,80 euros.

Este título, que se postula como una ampliación del título TransBUS lanzado hace cuatro años, amplía el tiempo de uso de 60 minutos a 90 minutos y añade la posibilidad de combinar el autobús con la bicicleta, en un intento de fomentar el uso del transporte público.

Esta medida busca impulsar una ciudad con menos

¿Cómo funciona?

El tiempo del billete comenzará a contar desde su primer uso o validación, ya sea al subir a un autobús o al desbloquear una bicimad.

  • En el autobús, la validación se realizará mediante un código QR.
  • En la bicicleta, el desbloqueo se efectuará con QR, NFC o introduciendo la matrícula a través de la app.

En caso de que el usuario prefiera hacer dos trayectos exclusivamente en bicicleta, se le cobrará la tarifa más económica, en este caso, un euro.

¿Dónde puede adquirirse?

El billete, que es completamente virtual, puede adquirirse desde la app de EMT y también desde el wallet de la aplicación Madrid Mobility 360, activando la tarjeta virtual del servicio. Todo el proceso es digital y no requiere soportes físicos ni gestiones adicionales.

Consejos para aprovecharlo al máximo

  • Planifica tu ruta: usa la app EMT Madrid para calcular tiempos y optimizar tu viaje.
  • Combina con bicimad: ideal para llegar a zonas donde el autobús no tiene parada cercana.
  • Evita esperas: activa el billete justo antes de iniciar tu trayecto para aprovechar los 90 minutos completos.

