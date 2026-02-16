EMi, el nuevo fenómeno gastronómico de Madrid: en menos de un año suma el Sol Repsol

La Guía Repsol ha concedido a EMi su primer Sol en la edición 2026, un distintivo que reconoce a los "establecimientos que recomendarías a un amigo y a los que ya estás pensando en regresar", según los criterios de la guía. La distinción valora la calidad del producto, la coherencia de la propuesta y el potencial de crecimiento, además de un servicio profesional y una bodega cuidada.

El galardón llega menos de un año después de la apertura del restaurante en el número 64 de la calle Gaztambide, en el distrito de Chamberí (Madrid), y se suma a la estrella Michelin obtenida en sus primeros meses de actividad. "Estamos muy agradecidos a la Guía Repsol por recibir nuestro primer Sol; ya empezamos a trabajar para obtener el segundo. Este reconocimiento se suma a los demás recibidos en estos seis meses", señalaron Rubén Hernández Mosquero y Miguel Ángel Millán al poco de recibir este reconocimiento que lo vuelve a situar en el mapa de la alta cocina en Madrid.

Una cocina de técnica y relato personal

La propuesta de EMi se articula en torno a un menú degustación para entre 10 y 12 comensales, servido alrededor de una barra de madera diseñada a medida, epicentro de la experiencia. La cocina se apoya en el rigor técnico y el respeto al producto, con influencias de la Nueva Cocina Nórdica y técnicas japonesas y coreanas.

El interior del restaurante Emi, en Gaztambide. / Restaurante Emi

Rubén Hernández Mosquero (Reina, Badajoz, 1985) atesora cinco años en Noma junto a René Redzepi, dos como jefe de creatividad en minibar (José Andrés) y otros dos en Atomix (Nueva York), donde también lideró la propuesta creativa. EMi es su primer proyecto en solitario. Entre los platos destacan elaboraciones poco habituales en la alta cocina española, como el 'chawanmushi' —flan salado japonés— con 'foie', huevo y caldo, rematado con bogavante; o un besugo madurado acompañado de kimchi blanco, calamar y panceta ibérica. También hay guiños a sus raíces extremeñas, como el ciervo con colinabo encurtido y curry de bogavante. En los postres, el helado de boletus con caramelo de algas, té matcha y nueces refuerza el carácter creativo del menú. El nombre del restaurante es un homenaje a su hermano fallecido, Emilio.

El peso del vino: una bodega diferencial

La experiencia se completa con el trabajo en sala y la bodega dirigida por Miguel Ángel Millán, elegido mejor sumiller del mundo en The World's 50 Best en 2023 y con pasado en Diverxo. EMi ofrece maridajes con dos opciones, de 150 y 300 euros, con la posibilidad de propuestas aún más exclusivas. La carta incluye referencias singulares, desde ‘champagnes’ como Les Epinettes de Adrien Renoir hasta ‘sakes’ del maestro Noguchi Naohiko, además de botellas históricas como Amontillado 1975 de González Byass, Viña Tondonia Gran Reserva 1980 o Château d’Yquem Premier Cru Classé Supérieur 1977.

La edición 2026 de la Guía Repsol ha incorporado 83 nuevos establecimientos en España y Andorra: tres nuevos Tres Soles, 11 con Dos Soles y 69 que, como EMi, han estrenado un Sol. Cataluña lidera el reparto con 122 Soles, seguida por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), la Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54). La gala, celebrada en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, también ha reconocido con Tres Soles a Ramón Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca).