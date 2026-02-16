POLICÍA NACIONAL
Echan el guante en Madrid a un peligroso fugitivo de Suecia
La Policía Nacional lo localizó en un hostel del centro, donde permanecía prácticamente encerrado tras huir a España en un vuelo a Alicante
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado por Suecia por presuntos delicitos de homicidio, lesiones graves, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, según la información facilitada por las autoridades suecas.
La operación se puso en marcha el pasado 5 de febrero, cuando la policía dle país nórdico avisó a España de que el investigado había logrado huir a nuestro país en un vuelo con destino Alicante. A partir de ese momento se puso en marcha un dispositivo para localizarlo, que permitió confirmar que, tras aterrizar, el sospechoso continuó la fuga hacia Madrid.
Ya en la capital, los agentes lograron ubicarlo en un hostel del centro de la capital, de donde apenas salía y evitaba mantener contacto con otras personas, en un aparente intento de pasar desapercibido. Una vez verificadas las órdenes de búsqueda europeas en vigor, se organizó un dispositivo policial que culminó con su detención ese mismo día.
El arrestado pertenecía presuntamente a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través de plataformas encriptadas. Además, el entramado estaría implicado en la búsqueda de sicarios para llevar a cabo ejecuciones a cambio de dinero y en la instrucción de menores de edad para la fabricación y manipulación de explosivos.
