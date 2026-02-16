SUCESOS
Detenida en Talavera una mujer buscada en Madrid y siete juzgados más de España
Al realizar la detención, los agentes pudieron confirmar que estaba siendo buscada también por los juzgados de Bilbao, Ferrol, Granada, Jerez de la Frontera, Ortigueira, Palma de Mallorca y Valencia, todos ellos por estafa
La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a una mujer de 29 años a la que le constaban ocho reclamaciones de diferentes juzgados de todo el territorio nacional.
La Policía Nacional ha informado de la detención en una nota de prensa, en la que ha detallado que el arresto se produjo el 11 de febrero.
Desde Jerez a Bilbao
Al realizar la detención, los agentes pudieron confirmar que la mujer estaba siendo buscada por los juzgados de Bilbao, Ferrol, Granada, Jerez de la Frontera, Madrid, Ortigueira, Palma de Mallorca y Valencia, todos ellos por estafa.
Por este motivo, fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina para responder por los numerosos hechos delictivos que se le imputan.
