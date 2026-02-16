Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS EN LA CAPITAL

Desmantelan un taller en Vicálvaro que 'maquillaba' coches robados para traficar con ellos

La Policía ha detenido a dos personas a las que se acusa de delitos de falsedad documental, receptación y estafa

La Policía Municipal de Madrid en el taller de Vicálvaro.

La Policía Municipal de Madrid en el taller de Vicálvaro. / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

EP

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha informado este lunes de una reciente operación gracias a la cual han logrado desmantelar un taller situado en el distrito de Vicálvaro en el que se 'maquillaban' vehículos robados para, posteriormente, traficar ilegalmente con ellos.

La operación en cuestión comenzó el pasado mes de septiembre, cuando los agentes localizaron un vehículo sustraído al que se le habían cambiado los elementos (lo que en el argot se denomina 'maquillar' un coche), según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Avanzadas las investigaciones, la Policía Municipal de Madrid logró comprobar que existían al menos una treintena de vehículos con estas características. Finalmente, las averiguaciones condujeron a los investigadores no solo al taller en cuestión, sino a un desguace del que se nutrían de las piezas.

La Policía ha detenido a dos personas a las que se acusa de delitos de falsedad documental, receptación y estafa; mientras que se investiga a otra tercera persona por un posible delito de falsedad documental y quien además tiene infracciones en el taller por incumplimientos en la gestión de residuos.

Las pesquisas han permitido determinar que, una vez se sustraían los vehículos, se les modificaban algunos elementos y se creaba una documentación falsa para venderlos a una tercera persona, que se aprovecha de que el vehículo no se puede rastrear. La investigación apunta a que estos compradores podrían usar los vehículos para cometer actos ilícitos.

