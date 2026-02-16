Denuncian la "masacre" de árboles maduros en Madrid por las obras de la estación pasante de Atocha

Vecinos de Méndez Álvaro y colectivos que integran la Mesa Ciudadana del Árbol ha denunciado la "masacre" de ejemplares maduros que se está llevando a cabo en el marco de las obras que acomete Adif AV para la construcción de la estación pasante de Atocha.

En un comunicado, Ecologistas en Acción de Madrid ciudad, que forma parte de esta mesa, ha trasladado la "indignación y rechazo" ante la situación que se está viviendo en las obras de la estación pasante de Atocha.

Una "supuesta reordenación" del espacio que, en su opinión, "está resultando ser una auténtica masacre de árboles maduros, que han sido brutalmente podados o arrancados sin contemplaciones".

Según su versión, en un breve espacio de tiempo "se han deteriorado, o directamente han desaparecido" ejemplares maduros de "granados, manzanos, plátanos, olmos, acacias y ciruelos".

Todo ello por una "mala praxis jardinera" y una "falta de respeto por el medio ambiente" que afecta a unos árboles que, según han lamentado, "han crecido durante décadas y que han sido testigos de la historia del barrio".

Para las entidades denunciantes se trata de una gestión "irresponsable" bajo la que se han producido podas "que han dejado decenas de árboles desmochados y sin ninguna esperanza de supervivencia".

En esta línea, han tildado de "inaceptable" que se "sacrifiquen" árboles por unas obras que podrían haberse planificado "de manera más respetuosa con el entorno". En este sentido, han recordado que en reuniones previas, el gestor de infraestructuras ferroviarias se comprometió "a esmerarse en el cuidado del arbolado afectado".

En este contexto, los colectivos integrantes de la Mesa Ciudadana del Árbol exigen a las autoridades competentes, tanto el Ministerio de Transportes como Adif, que asuman su responsabilidad y tomen medidas "para que esta situación no se vuelva a repetir".

Por su lado, fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias han recordado que, en el marco de estas obras, actualmente Adif AV está realizando la segunda fase del trasplante de árboles afectados.

Noticias relacionadas

El año pasado se ejecutó la fase 1, en la que se trasplantaron más de 50 árboles, y en esta nueva fase está previsto que hasta finales de marzo se haga lo propio con más de 180 ejemplares, han indicado desde Adif a Europa Press.