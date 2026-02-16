Confirmado por la Seguridad Social: los jóvenes madrileños menores de 30 años podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital

El acceso a la vivienda o la precariedad laboral se han convertido en uno de los temas más discutidos entre los jóvenes. En España, miles de personas menores de 30 años todavía residen en casa de sus padres. La razón de ello es, en muchos casos, unos sueldos bajos y la dificultad para permitirse un alojamiento.

En vista de dicha situación, es cuando surgen políticas públicas con el objetivo de disminuir la escasez económica en los jóvenes. Por ello, el Gobierno ha tomado una decisión clave: ampliar el rango de edad para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Ahora las personas de 23 a 29 años podrán solicitar la ayuda, aunque sigan viviendo con sus padres.

Requisitos para solicitar el IMV

Este cambio permitirá a muchos jóvenes madrileños beneficiarse de la prestación, siempre y cuando demuestren una situación de vulnerabilidad económica. Para acceder al IMV si se vive con los padres, será necesario representar una unidad de convivencia independiente y no poseer ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas.

Por otro lado, para aquellos que residen con una familia diferente a la suya, con la que no compartan parentesco, deberán demostrar que han vivido de manera independiente al menos durante los dos años anteriores. Además, será necesario presentar la residencia legal en España.

Control periódico de los beneficiarios

Según las previsiones para 2026, la ayuda económica ascendería hasta los 733 euros mensuales como máximo, de forma individual. A su vez, la cuantía total podrá verse modificada por factores como los ingresos previos, el patrimonio o la compatibilidad con otras ayudas.

Debemos tener en cuenta que el IMV sufrirá controles por parte de la Seguridad Social, para así evitar cualquier intento de fraude. El beneficiario deberá comunicar toda modificación de su historial económico o laboral. En caso de no comunicar estos cambios, se podrá suspender su ayuda o exigir una devolución del dinero.