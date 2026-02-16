Confirmado por la Comunidad de Madrid: nuevas ayudas de hasta 15.000 euros al comercio ambulante

La Comunidad de Madrid ha abierto esta semana el plazo de solicitud de las nuevas ayudas para la modernización e innovación del comercio ambulante. Con el objetivo de impulsar su competitividad frente a los retos del mercado actual, el ejecutivo invertirá 330.000 euros, con un límite de 15.000 euros por beneficiario, destinados a pequeñas y medianas empresas, autónomos y socios trabajadores de cooperativas.

La convocatoria, que ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, deberá solicitarse de forma telemática antes del próximo 3 de marzo. En el enlace para su solicitud, se especifica que estas ayudas podrán dedicarse a la adquisición o adaptación de vehículos comerciales y/o industriales a la actividad de transporte y venta; la adquisición de toldos, instalaciones metálicas, carpas y estructuras similares para el puesto de venta, así como de mobiliario o equipamiento comercial específico.

La Comunidad de Madrid ha invertido desde 2018, más de 2,5 millones de euros con más de 530 beneficiarios / Comunidad de Madrid

Además, desde el ejecutivo destacan la intención de promover la digitalización, incluyendo entre los criterios de valoración la adquisición de equipos informáticos y software para la actividad comercial.

Criterios de valoración

Con un máximo de 40 puntos, los criterios de puntuación para la adjudicación de estas subvenciones se dividen en:

1) Adquisición de vehículo comercial o adaptación de vehículo a las necesidades de venta ambulante: 10 puntos.

Adquisición de vehículo de Energías Alternativas o gas licuado: 10 puntos.

Adaptación de vehículos del motor a GLP, GNC o GNL: 10 puntos.

Adquisición vehículos Etiqueta ambiental C verde: 5 puntos.

Adquisición vehículos Etiqueta ambiental B amarilla: 2 puntos.

2) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado: 10 puntos.

3) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software: 10 puntos.

Equipos informáticos con software comercial: 10 puntos.

Otros equipos informáticos: 5 puntos.

4) Criterio de estabilidad en el empleo:

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas con empleados por cuenta ajena, si al menos el 50 por ciento de la plantilla de la empresa tiene contrato de carácter indefinido: 10 puntos.

En el caso de empresarios individuales dados de alta como autónomos que no cuenten con empleados por cuenta ajena: 7 puntos.

Adicionalmente, las inversiones contempladas en los proyectos, deberán alcanzar en su conjunto un coste mínimo de 2.000 euros, impuestos excluidos y haberse realizado en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026.