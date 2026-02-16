SUBVENCIONES
Confirmado por la Comunidad de Madrid: nuevas ayudas de hasta 15.000 euros al comercio ambulante
El plazo para solicitar este subsidio, cuyo objetivo es la modernización e innovación de este modelo de comercio, estará abierto hasta el próximo 3 de marzo
La Comunidad de Madrid ha abierto esta semana el plazo de solicitud de las nuevas ayudas para la modernización e innovación del comercio ambulante. Con el objetivo de impulsar su competitividad frente a los retos del mercado actual, el ejecutivo invertirá 330.000 euros, con un límite de 15.000 euros por beneficiario, destinados a pequeñas y medianas empresas, autónomos y socios trabajadores de cooperativas.
La convocatoria, que ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, deberá solicitarse de forma telemática antes del próximo 3 de marzo. En el enlace para su solicitud, se especifica que estas ayudas podrán dedicarse a la adquisición o adaptación de vehículos comerciales y/o industriales a la actividad de transporte y venta; la adquisición de toldos, instalaciones metálicas, carpas y estructuras similares para el puesto de venta, así como de mobiliario o equipamiento comercial específico.
Además, desde el ejecutivo destacan la intención de promover la digitalización, incluyendo entre los criterios de valoración la adquisición de equipos informáticos y software para la actividad comercial.
Criterios de valoración
Con un máximo de 40 puntos, los criterios de puntuación para la adjudicación de estas subvenciones se dividen en:
1) Adquisición de vehículo comercial o adaptación de vehículo a las necesidades de venta ambulante: 10 puntos.
- Adquisición de vehículo de Energías Alternativas o gas licuado: 10 puntos.
- Adaptación de vehículos del motor a GLP, GNC o GNL: 10 puntos.
- Adquisición vehículos Etiqueta ambiental C verde: 5 puntos.
- Adquisición vehículos Etiqueta ambiental B amarilla: 2 puntos.
2) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado: 10 puntos.
3) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software: 10 puntos.
- Equipos informáticos con software comercial: 10 puntos.
- Otros equipos informáticos: 5 puntos.
4) Criterio de estabilidad en el empleo:
- Cuando se trate de personas físicas o jurídicas con empleados por cuenta ajena, si al menos el 50 por ciento de la plantilla de la empresa tiene contrato de carácter indefinido: 10 puntos.
- En el caso de empresarios individuales dados de alta como autónomos que no cuenten con empleados por cuenta ajena: 7 puntos.
Adicionalmente, las inversiones contempladas en los proyectos, deberán alcanzar en su conjunto un coste mínimo de 2.000 euros, impuestos excluidos y haberse realizado en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
- Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027