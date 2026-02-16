Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirmado por la Comunidad de Madrid: nuevas ayudas de hasta 15.000 euros al comercio ambulante

El plazo para solicitar este subsidio, cuyo objetivo es la modernización e innovación de este modelo de comercio, estará abierto hasta el próximo 3 de marzo

El ejecutivo invertirá 330.000 euros, destinados a pequeñas y medianas empresas, autónomos y socios trabajadores de cooperativas

El ejecutivo invertirá 330.000 euros, destinados a pequeñas y medianas empresas, autónomos y socios trabajadores de cooperativas / Comunidad de Madrid

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La Comunidad de Madrid ha abierto esta semana el plazo de solicitud de las nuevas ayudas para la modernización e innovación del comercio ambulante. Con el objetivo de impulsar su competitividad frente a los retos del mercado actual, el ejecutivo invertirá 330.000 euros, con un límite de 15.000 euros por beneficiario, destinados a pequeñas y medianas empresas, autónomos y socios trabajadores de cooperativas.

La convocatoria, que ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, deberá solicitarse de forma telemática antes del próximo 3 de marzo. En el enlace para su solicitud, se especifica que estas ayudas podrán dedicarse a la adquisición o adaptación de vehículos comerciales y/o industriales a la actividad de transporte y venta; la adquisición de toldos, instalaciones metálicas, carpas y estructuras similares para el puesto de venta, así como de mobiliario o equipamiento comercial específico.

La Comunidad de Madrid ha invertido desde 2018, más de 2,5 millones de euros con más de 530 beneficiarios

La Comunidad de Madrid ha invertido desde 2018, más de 2,5 millones de euros con más de 530 beneficiarios / Comunidad de Madrid

Además, desde el ejecutivo destacan la intención de promover la digitalización, incluyendo entre los criterios de valoración la adquisición de equipos informáticos y software para la actividad comercial.

Criterios de valoración

Con un máximo de 40 puntos, los criterios de puntuación para la adjudicación de estas subvenciones se dividen en:

1) Adquisición de vehículo comercial o adaptación de vehículo a las necesidades de venta ambulante: 10 puntos.

  • Adquisición de vehículo de Energías Alternativas o gas licuado: 10 puntos.
  • Adaptación de vehículos del motor a GLP, GNC o GNL: 10 puntos.
  • Adquisición vehículos Etiqueta ambiental C verde: 5 puntos.
  • Adquisición vehículos Etiqueta ambiental B amarilla: 2 puntos.

2) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado: 10 puntos.

3) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software: 10 puntos.

  • Equipos informáticos con software comercial: 10 puntos.
  • Otros equipos informáticos: 5 puntos.

4) Criterio de estabilidad en el empleo:

  • Cuando se trate de personas físicas o jurídicas con empleados por cuenta ajena, si al menos el 50 por ciento de la plantilla de la empresa tiene contrato de carácter indefinido: 10 puntos.
  • En el caso de empresarios individuales dados de alta como autónomos que no cuenten con empleados por cuenta ajena: 7 puntos.

Adicionalmente, las inversiones contempladas en los proyectos, deberán alcanzar en su conjunto un coste mínimo de 2.000 euros, impuestos excluidos y haberse realizado en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026.

