Comienza la temporada social en 'Los Bridgerton': vistos Benedict, Sophie y Francesca por las calles de Madrid

Madrid se prepara para recibir a la realeza de la pantalla. Netflix ha compartido imágenes exclusivas con tres de los protagonistas de Los Bridgerton en la ciudad, despertando expectación entre los aficionados al cine y la televisión de época.

Bajo el lema: "¡El cotilleo de la alta sociedad no conoce límites… saludos desde Madrid! #BridgertonNetflix", los seguidores podrán vivir una experiencia única y sumergirse en el universo cultural de la serie.

Este martes 17 de febrero, el Casino de Madrid acogerá un exclusivo baile de máscaras inspirado en las fastuosas fiestas de la Londres decimonónica que retrata la serie. Allí estarán Luke Thompson, Yerin Ha, Claudia Jessie y Hannah Dodd, protagonistas de esta saga que combina romance, intriga social y vestuarios de época. La cita promete ser inolvidable para fans y miembros de la alta sociedad española.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con la citación de prensa, seguida de la alfombra roja a las 19:00 horas con invitados especiales y, finalmente, la alfombra roja con el reparto de Los Bridgerton a las 20:00 horas. Este evento forma parte de la promoción de la segunda parte de la cuarta temporada, cuyo estreno en Netflix está previsto para el jueves 26 de febrero de 2026.

Netflix ha preparado experiencias únicas para los fans en Madrid. Este lunes 16 de febrero, se celebra Un té con Los Bridgerton, un encuentro cercano con algunos de los actores en el que los seguidores pueden descubrir secretos de la producción y conocer de cerca a sus personajes favoritos.

Además, durante los días previos, una tienda pop-up en Plaza España permitió a los madrileños sumergirse en la estética Bridgerton, con decoraciones, productos y espacios interactivos que acercan la ficción a la cultura urbana contemporánea.

Romance y conflictos en la aristocracia

La primera mitad de la cuarta temporada, estrenada el 29 de enero, dejó a los espectadores en vilo con la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). La segunda parte retomará la trama justo después de la controvertida propuesta de Benedict: "¿Serías mi amante?", explorando los dilemas emocionales de ambos y las consecuencias sociales que podrían aislarlos de la aristocracia.

Sophie, hija ilegítima de un noble, desconfía de las promesas de la alta sociedad, mientras que Benedict se enfrenta a un conflicto que podría separarlo de su familia y su posición social. Según el tráiler, la fantasía romántica dará paso a un escenario más tenso, donde el amor verdadero desafía las convenciones del Ton londinense.

Desde su estreno en 2020, Los Bridgerton ha trascendido la pantalla, inspirando tendencias en moda, música, decoración y experiencias en vivo. Madrid se convierte en epicentro de esta influencia, ofreciendo un escenario donde los espectadores pueden experimentar la historia, el glamour y las tensiones sociales de la aristocracia londinense.