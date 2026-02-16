¿Dónde y cuándo será festivo en Madrid este Carnaval 2026? Este es el único municipio que disfrutará de un día libre extra

El Carnaval es una de las celebraciones más señaladas del año en Madrid. Cada año cae en una fecha diferente, al igual que otras festividades como la Semana Santa. Ahora, es tanto lo que se celebra, que en algunos calendarios laborales se manifiestan como festivos.

Carnaval en Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

¿Será festivo en Madrid?

El primer día de esta festividad es el Lunes de Carnaval, 16 de febrero. En alrededor de 40 municipios es festivo, pero ninguno pertenece a la Comunidad de Madrid. La mayoría de localidades en celebración están en Andalucía, Extremadura y Galicia, como en la ciudad de Cádiz, la provincia de Cáceres o en el municipio de Vilariño de Conso, en Ourense.

Pero la jornada de mayor celebración es, sin duda, el 17 de febrero, martes de Carnaval. Este día será fiesta en 350 municipios de España, sobre todo, en diferentes puntos de Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha e incluso en la Comunidad Valenciana, aunque la mayoría se concentran en Galicia y Extremadura. Esta suerte no se comparte en la Comunidad de Madrid.

Por último, el 18 de febrero, conocido también como Miércoles de Ceniza, es fiesta en 25 municipios, la mayoría también en localidades gallegas, aunque también en Aragón, en varios municipios de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, en Extremadura y Vizcaya. Pero, sobre todo, llama la atención este municipio de Madrid, de tan solo 858 habitantes, donde sí será festivo: Valdequemada celebra este día como fiesta local, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

¿Qué hacer en Carnaval en Madrid?

En Madrid, aunque no se considere festivo oficial, se celebra como en otras comunidades con un amplio programa que ya ha dado comienzo: del 14 de febrero al 18 de febrero se organizan actos culturales que atraen tanto a residentes como a turistas. El próximo 18 de febrero tendrá lugar el tradicional Entierro de la Sardina, que pondrá punto y final a las fiestas de Carnaval en la capital.

Noticias relacionadas

Durante la mañana, de 11:00 a 15:00, la Alegre Cofradía del entierro de la Sardina recorrerá el Madrid de los Austrias hasta la plaza Mayor, donde finalizarán su desfile con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical. Por la tarde, la cofradía acompañada de la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá su último periplo para enterrar al pescado desde San Antonio de la Florida hasta la Fuente del Pajarito, situada en la Casa de Campo, donde se pone el broche de oro y punto final a las fiestas de Carnaval