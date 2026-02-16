El Canal de Isabel II celebra su 175 aniversario y abre la presa de El Atazar al público: así puedes conseguir las entradas gratis

El Canal de Isabel II, con motivo de su 175 aniversario, abrirá la presa de El Atazar al público el próximo sábado 21 de febrero y domingo 22 de febrero. En su primera jornada de puertas abiertas del año, la empresa pública ha convocado 240 plazas gratuitas que permitirán a sus visitantes conocer, a través de una visita guiada, una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de la región.

Conducidas por técnicos del Canal, la ruta permitirá comprender en detalle el funcionamiento de la presa, su historia y el papel clave que desempeña para garantizar el abastecimiento de agua a la región.

La instalación cuenta con un sistema de auscultación permanente y un entramado de ocho kilómetros de galerías / Canal de Isabel II

Restringidas a mayores de 14 años, las visitas tendrán una duración aproximada de 45 minutos y se dividirán en tres sesiones a lo largo de la mañana: a las 10:30 horas, a las 11:45 y a la 13:00. Además, el Canal de Isabel II ofrece traslado en autobús desde Madrid capital con salida a las 09:00 horas desde el número 29 de la calle Bravo Murillo, junto a la fuente del Lozoya.

La inscripción previa, gratuita y obligatoria, ya está disponible online. Eso sí, te aconsejamos no esperar mucho para rellenarla, ya que las asignaciones se realizarán atendiendo al orden de registro.

El Atazar supone el 46% de la capacidad de almacenamiento total del Canal

Situada en la cuenca del Lozoya, la presa de El Atazar es conocida por ser la más grande de la Comunidad de Madrid. Con unas obras colosales que alcanzaron un coste total de 6.000 millones de pesetas (aproximadamente 36 millones de euros), la presa entró en servicio en 1972. Su bóveda, de doble curvatura, encierra un embalse que permite almacenar hasta 425 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad equivalente al agua contenida por 170.000 piscinas olímpicas.

La presa cuenta con 8 galerías, una en los cimientos, una perimetral y seis horizontales / Canal de Isabel II

Así, el Atazar supone el 46% de la capacidad de almacenamiento total del Canal de Isabel II. Con una longitud de casi 500 metros, la altura de esta presa es de 120 metros y dispone de un aliviadero de superficie, un doble desagüe de medio fondo y otros dos desagües de fondo capaces de descargar 750 metros cúbicos por segundo.

Puesta en valor de las instalaciones con motivo del 175 aniversario

Este año, con motivo de su 175 aniversario, el Canal ha prometido intensificar este tipo de actividades en su compromiso de cercanía con la sociedad. Con el objetivo de acercar a los ciudadanos los distintos procesos por los que pasa el agua antes y después de llegar a sus casas, la empresa aboga por una concienciación sobre la importancia de su uso racional y sostenible.