Estas son las calles más multadas por "abandono indebido" de basura en Madrid

Basura acumulada en esquinas, fuera de los cubos y lejos de su correcto reciclaje. El Ayuntamiento de Madrid se propuso acabar con estas actitudes incívicas de los ciudadanos, para lo que el pasado 12 de enero puso en marcha un servicio de patrullas secretas con el que denunciar el abandono de residuos en la capital.

Desde que se pusiera en marcha el servicio, formado por Policía Municipal y los Servicios de Limpieza, se han interpuesto 111 sanciones, algunas de ellas, de hasta 1.100 euros, según ha explicado el Consistorio en un comunicado. El 75% de las multas han recaído en el sector comercial y el resto, el 25%, sobre ciudadanos.

La función de estas unidades móviles -organizadas por el Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias y el de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad- es recorrer las zonas donde el Ayuntamiento ha detectado que se cometen más infracciones de este tipo para velar por el cumplimiento de la normativa municipal en beneficio de todos los madrileños, con el objetivo principal de "corregir la práctica de abandono de residuos indebidos por parte del sector comercial y los ciudadanos",

Calles con más denuncias

Hasta la fecha, cinco han sido los distritos (Centro, Salamanca, Tetuán, Puente Vallecas y Usera) donde las patrullas han actuado. Y entre las calles que han acumulado más denuncias está la de Marcelo Usera, Serrano, la plaza de Pedro Zerolo o la calle de Jesús, entre otras.

La iniciativa, que contempla un abanico de actuaciones, se puso en marcha tras realizar un análisis de la situación a pie de calle a través de los servicios técnicos de Limpieza. Y ahí se detectó un aumento en el abandono indebido de residuos junto a los contenedores, el motivo de todos los boletines de denuncia de las patrullas secreta. Entre estas medidas para mejorar la limpieza de Madrid están ya están en marcha también está en marcha el refuerzo del personal de limpieza y peinados para la retirada de residuos en el entorno de los contenedores; así como el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, a fin de que no generen un indeseado "efecto llamada" con el que particulares depositen residuos domiciliarios en su entorno.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Madrid, en la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid que ha dado a conocer el Ayuntamiento, la preocupación por la limpieza ha descendido al sexto puesto, después de que durante 2016, 2017, 2019 y 2022 ocupara el primero. En la actualidad, el Gobierno municipal destina más de 800 millones de euros a los servicios de limpieza, una partida donde la parte más importante se la lleva el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos (240,3 millones de euros), con el que se han renovado todos los contenedores de la ciudad y se ha duplicado la frecuencia de recogida.