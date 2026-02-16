Calculadora del SMI 2026: así queda tu nómina si cobras el salario mínimo en Madrid

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volverá a subir en 2026 para los trabajadores madrileños. Tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, sin el respaldo de CEOE y Cepyme, la subida será del 3,1% respecto a la cuantía vigente en 2025. Con este incremento, el SMI se situará en torno a 1.424 euros brutos al mes en 12 pagas (o 1.221 euros en 14 pagas).

La cifra, sin embargo, no es lo mismo que lo que llega al bolsillo. Por eso, en este texto se incluye una calculadora para que cualquier trabajador pueda comprobar cómo quedará su SMI en neto, aplicando los descuentos habituales que aparecen en una nómina. La herramienta descuenta del salario bruto las cotizaciones a la Seguridad Social más comunes, igual que ocurre en cualquier contrato. En concreto, el cálculo incluye contingencias comunes (4,70%), desempleo (1,55% si el contrato es indefinido y 1,60% si es temporal) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,15%).

En cambio, la calculadora no incorpora las retenciones del IRPF (porque los perceptores del SMI suelen estar exentos en la mayoría de casos) ni otras deducciones que dependen de cada trabajador (cuota sindical, retribución en especie, anticipos) o conceptos variables como las horas extra (2% en fuerza mayor y 4,70% en el resto).

El SMI sube, pero lo importante para muchos trabajadores es saber cuánto queda realmente en mano. Por eso, aquí puedes usar la calculadora del SMI 2026 y ver al instante tu estimación de salario neto según tu tipo de contrato.

Calculadora de Salario Mínimo Calculadora de salario mínimo Horas trabajadas a la semana: 10 horas 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas 35 horas 40 horas Tipo de contrato: Indefinido Temporal Distribución de pagas: 12 pagas 14 pagas Calcular Salario Neto Selecciona jornada y pulsa calcular para calcular el salario mínimo. Fuente: Ministerio de Trabajo - EpData (2026)

Ojo si te retienen IRPF

Aunque el SMI se percibe, por norma general, sin tributación en el IRPF, hay nóminas en las que sí aparecen retenciones. En esos casos, conviene tenerlo en cuenta: será necesario presentar la Declaración de la Renta para que Hacienda devuelva lo que corresponda.

La reforma fiscal aprobada en 2025 buscó precisamente evitar el llamado “error de salto”, para que quienes cobran apenas por encima del salario mínimo no salgan perjudicados. La deducción en el IRPF llega a 340 euros anuales cuando los rendimientos están por debajo del SMI anual de 2025 (16.576 euros) y va reduciéndose de forma progresiva hasta 18.276 euros.

El salario mínimo en la UE

En comparación con Europa, el salario mínimo español (1.381 euros en 12 pagas en la cuantía previa a la subida de 2026) figura entre los más altos de la UE entre los países que lo fijan por ley, aunque por detrás de Francia o Alemania, según Eurostat.

Noticias relacionadas

En cabeza se sitúan Luxemburgo e Irlanda, mientras que los sueldos mínimos más bajos se registran en Bulgaria, Letonia o Rumanía. Y hay países como Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia que no cuentan con salario mínimo nacional.