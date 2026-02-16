Esta es la cafetería estilo Bridgerton que está conquistando Madrid: postres y tartas por menos de 6 euros

En pleno centro de Madrid, en la Calle San Bruno 3, un olor a café recién hecho invade la calle y guía al transeúnte. Si uno se deja llevar por su olfato, descubrirá, casi de "chiripa", este rinconcito entre La Latina y Tirso de Molina. La Chiripa Bakery, una cafetería y pastelería al más puro estilo Bridgerton, invita a los madrileños a probar sus coloridos y variados postres, que ya han conquistado el corazón... ¡y el estómago de muchos!

Con precios que rondan los 6 euros por porción, la oferta cambia entre tiramisú, tarta queso, chiffon o croissants de todos los sabores ... ¡Escoger sería ciertamente difícil hasta para la famosa Lady Whisteldown! Y es que si bien estos personajes de la regencia son algo más fans del té (que también está disponible), este pequeño local es más conocido por sus deliciosos cafés recién molidos.

El precio de las tartas ronda los 6€ la porción y oscila entre los 2 y 4,5 € dependiendo del tipo de café / Chiripa Bakery

Desde el más clásico Espresso, hasta un Caramel Latte o un Pistacho Latte, esta cafetería ofrece opciones para todos los gustos... ¡E intolerancias! Ya que además cuenta con la opción de sustituir la leche por leche de soja, avena, coco o almendra. Sin duda, un detalle que la Reina Carlota, siempre muy exquisita en sus elecciones, destacaría por su conveniencia.

Para encargarlas, la pastelería proporciona un teléfono a través de su perfil de Instagram / Chiripa Bakery en Instagram

Además de su servicio en mesa, la pastelería ofrece la posibilidad de encargar tartas de cumpleaños ya preparadas a través del teléfono indicado en su página de la red social Instagram. Con sabores como mango y coco, arándano y oreo, matcha y fresa o té negro y naranja... ¿Quién sabe? Quizá estas tartas sean capaces de robar el protagonismo a las debutantes esta nueva temporada.