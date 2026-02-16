Cacao en Broma y Taberna y Media ganan el concurso 'Sardinas de Carnaval 2026' en el Mercado de Guzmán el Bueno

El Mercado Municipal de Guzmán el Bueno ha sido escenario este lunes de la clausura del concurso 'Sardinas de Carnaval 2026', promovido por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), que reconoce las mejores propuestas dulces y saladas inspiradas en la tradicional sardina de carnaval.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado en el acto de cierre de este certamen, enmarcado en la Ruta de la Sardina 2026 y dentro de la programación oficial del carnaval madrileño, que premia las elaboraciones más destacadas del producto en ambas categorías.

Hidalgo ha subrayado que la iniciativa "muestra la riqueza creativa y gastronómica que hay en la ciudad y funde tradición con nuevas propuestas espectaculares". Asimismo, ha recordado que "aunque la auténtica sardina de carnaval y bocado oficial de estas fiestas es la sardina de chocolate, merece la pena probar todas las versiones dulces y saladas del producto que han creado algunos de los mejores establecimientos de la ciudad".

Ganadores en categoría dulce y salada

El premio a la Mejor Sardina Madrileña de Carnaval Dulce ha sido para Angélica Locantore, del restaurante Cacao en Broma, reconocida como mejor repostera de Madrid 2025. En la categoría salada, el galardón ha recaído en Jacqueline J. Molina, del restaurante Taberna y Media.

El fallo del jurado, compuesto por jefes de cocina y pastelería y responsables de establecimientos como Zielo de Urrechu, La Ancha, Ramón Freixa Tradición, La Casa del Pregonero (Chinchón) y la bombonería 24 Onzas, se ha dado a conocer tras la lectura de las recetas finalistas.

Las creaciones podrán degustarse en más de cien restaurantes, pastelerías artesanas y mercados participantes en la 6ª Ruta de la Sardina de Carnaval, una propuesta gastronómica que se celebra desde el 14 al 18 de febrero y culmina el Miércoles de Ceniza con el tradicional entierro de la sardina. El cortejo fúnebre partirá a las 18:00 horas desde la Ermita de San Antonio de la Florida hasta la Fuente del Pajarito, en la Casa de Campo.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo en la clausura del concurso 'Sardinas de Carnaval 2026'. / Ayuntamiento de Madridm

39,4 millones para mercados hasta 2027

Madrid cuenta con 45 mercados municipales cuya ocupación mantiene una tendencia al alza. A 31 de diciembre de 2025, 2.095 locales tenían usuario, lo que representa el 90,38 % del total de 2.318, frente al 88 % en 2024 y el 84 % en 2023. En el ámbito de la digitalización, 30 mercados disponen de pantallas informativas, 39 cuentan con página web propia y 41 ofrecen comercio electrónico, según destaca el consistorio madrileño a través de un comunicado.

El respaldo municipal se articula a través de la Estrategia de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, dotada con 95,4 millones de euros, de los que 39,4 millones se destinan a mercados municipales. De esta cantidad, 35,4 millones corresponden a modernización, 1,7 millones a promoción del empleo y relevo generacional y 2,3 millones a digitalización.

Para 2026, las actuaciones específicas suman 13,16 millones de euros, con partidas para subvenciones directas, promoción y dinamización, Aula de Cocina, implantación de una plataforma de gestión, la cátedra de mercados sostenibles con la Universidad Francisco de Vitoria y campañas de publicidad.

Cinco líneas de ayudas en 2026

En 2026 se convocarán cinco líneas de subvenciones con un crédito inicial conjunto superior a 10 millones de euros, ampliables en hasta 3 millones adicionales, destinadas a digitalización, dinamización y formación, apoyo al funcionamiento del sector, emprendimiento y ocupación de locales y modernización de mercados.

Con iniciativas como el concurso 'Sardinas de Carnaval' y la Ruta de la Sardina, el Ayuntamiento refuerza la promoción de la tradición gastronómica y el papel de los mercados municipales como espacios de actividad económica y comercio de proximidad.