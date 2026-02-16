Los Bomberos de la Comunidad de Madrid rompen su récord de intervenciones anuales: casi 21.000 en 2025

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo a lo largo del pasado año 2025 un total de 20.897 intervenciones, registrando así su cifra récord desde la creación del Cuerpo hace ya 59 años y con un aumento del diez por ciento respecto al año anterior. Así se desprende del balance anual de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en el que se detallan las intervenciones del año pasado, destacando especialmente el 28 de abril, día del apagón a nivel nacional, donde hubo 208 operaciones.

Otro de los momentos más destacados del año en el que se registraron más intervenciones tiene que ver con las intensas lluvias del mes de marzo o con la fuerte tormenta del 2 de mayo, detalla la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Las precipitaciones de junio hicieron de este el mes con más intervenciones (con un total de 2.525) frente al mes de febrero, que fue el que menos operaciones de Bomberos requirió. Las asistencias técnicas constituyen el mayor porcentaje de actuaciones (41%), seguido de incendios (33%) y salvamentos (20%).

Un camión de bomberos en Madrid. / Europa Press/ Diego Radamés

Disminuye la cifra de fallecidos

Los datos de la ASEM112 reflejan también un descenso del 12,12% en la cifra de personas fallecidas en siniestros en los que se ha requerido la intervención de los bomberos. En total, en 2025 fallecieron 145 personas frente a las 165 del año anterior.

En lo que respecta a los municipios, Móstoles fue el que mayor número de intervenciones registró, con 1.202; seguido de las 1.145 de Getafe, las 1.137 de Alcalá de Henares o Leganés, que acumuló 1.109 del total de operaciones de los Bomberos de la Comunidad.

Por otro lado, los Bomberos de la Comunidad de Madrid atendieron a lo largo del año pasado incidencias en otras comunidades autónomas, movilizando un total de 493 recursos de ayuda, especialmente para los incendios de vegetación (52%). Las provincias de Ávila y Toledo han sido las que más han demandado la colaboración madrileña, con 19 y 15 servicios, respectivamente. Dentro de la Comunidad de Madrid, los Bomberos del Cuerpo regional también han colaborado con emergencias en la capital en 253 ocasiones, y en Alcorcón en otras 27.

Más actividad del Grupo Especial de Drones

La Comunidad de Madrid ha destacado también la actividad del Grupo Especial de Drones (GED), que el año pasado colaboró en 112 servicios, lo que representa un aumento del 18% respecto al año anterior. Los más comunes fueron incendios en viviendas (28), los industriales (24) y de vegetación (18).

La unidad de drones está compuesta por once pilotos que cubren turnos de 24 horas durante todos los días del año, además de un jefe supervisor coordinador. Disponen de nueve aparatos dotados de cámaras térmicas y de alta definición que permiten la transmisión de imágenes al puesto de mando.

Noticias relacionadas

Estos dispositivos han ido incrementando su actividad cada año, convirtiéndose en "una herramienta fundamental en emergencias complejas", según apunta el Ejecutivo autonómico, que incide en que el uso de los drones permite guiar a los profesionales, descubrir dónde se encuentran los focos en incendios y localizar a personas.