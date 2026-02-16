Ya anunciada la nueva ayuda de 2.400 euros que el Gobierno quiere dar a todos los padres madrileños: prioridad para familias monoparentales

Llegar a fin de mes se ha convertido en una preocupación cotidiana para miles de hogares en España. El aumento del coste de la vida, el encarecimiento de luz, agua y gas y la subida sostenida de los precios en la cesta de la compra han estrechado el margen de muchas familias que hoy tienen que hacer cuentas para pagar recibos o, simplemente, pasar por el supermercado.

En grandes ciudades como Madrid, donde vivienda y servicios suelen resultar más caros, esa presión aprieta más que en cualquier otra ciudad. Lo cierto es que en los últimos años, las administraciones han tratado de responder con distintos apoyos, desde ayudas directas a determinados colectivos hasta bonificaciones o incentivos fiscales. En el caso de la capital, la Comunidad ha mantenido durante años una política de prestaciones y medidas orientadas a familias con dificultades.

El Ejecutivo de Sánchez ha sido uno de los que, en los últimos tiempos, también ha lanzado diferentes ayudas para intentar garantizar ese 'estado del bienestar'. Una de las últimas propuestas que se han puesto en marcha ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros de la 'Estrategia de Desarrollo Sostenible', un paquete de 100 medidas que el Gobierno debería cumplir entre el final de esta legislatura y la siguiente.

Una prestación universal para familias con menores

La propuesta más llamativa del plan es la prestación universal por crianza, anunciada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. La idea, según lo expuesto hasta el momento, es conceder 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años. En términos anuales, la cifra se traduce en 2.400 euros por hijo. Esta prestación trata de intentar garantizar a las familias el estado de bienestar y, sobre todo, reducir la pobreza infantil y la desigualdad.

Prioridad para familias monoparentales

Pero el plan no se limita a una única medida. Entre los objetivos generales que se mencionan en la estrategia figura también la intención de reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en un 10%. En ese marco, el ministerio ha señalado que se dará prioridad a actuaciones dirigidas a familias monoparentales, un grupo especialmente expuesto a situaciones de vulnerabilidad por depender, en muchos casos, de un solo salario y soportar mayores dificultades de conciliación.

Noticias relacionadas

¿Cuándo se aprobará?

El planteamiento cuenta con apoyos dentro del Gobierno, pero, de momento, no hay unanimidad. Según se ha trasladado públicamente, la iniciativa todavía no tiene el respaldo cerrado de todo el Ejecutivo, por lo que la respuesta a preguntas como cómo se tramitaría, desde cuándo, con qué requisitos exactos y cómo se financiaría sigue pendiente. Así que, por el momento, la prestación por crianza funciona más como un anuncio de intención dentro de una estrategia amplia que como una ayuda en marcha.