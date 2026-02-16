Almeida asegura que sufrió una "presión insoportable" por el Gobierno para poner a Borja Cabezón al frente de Casa América

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que nunca ha sufrido "una presión tan insoportable" por parte del Gobierno central como la que ejercieron para situar al adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, como director de Casa América. Las declaraciones llegan después de que 'El Confidencial' haya publicado que Cabezón empleó, presuntamente, "empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos".

"Pocas veces he sufrido más presiones por parte del Gobierno de España en mis años de alcalde que para colocar a Borja Cabezón de director de Casa América. Fue una presión casi insoportable por parte del Gobierno de España, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento para que colocáramos a esta persona al frente de Casa América", ha aseverado Almeida.

El regidor ha recordado que en su momento se opusieron porque Cabezón "no tenía cualificación, no tenía trayectoria, no era diplomático de carrera, que parece un requisito razonable para ser director de Casa América". "Les dio completamente igual. Estuvieron meses y meses bloqueando la renovación de Casa América para colocar al amigo de Pedro Sánchez pero la Comunidad y el Ayuntamiento no dimos nuestro brazo a torcer", ha expuesto.

"No estábamos dispuestos a cooperar en un nuevo dedazo y en un nuevo enchufe de Pedro Sánchez y nos alegramos profundamente por el daño reputacional que ahora sería para Casa América una persona que ha eludido o ha utilizado todo tipo de artimañas para tratar de eludir el pago de impuestos", ha manifestado el primer edil.

Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. / Noelia Jiménez

"Todo el entorno de Sánchez está podrido"

Martínez-Almeida ha insistido en que Borja Cabezón "no era una persona con las condiciones de honorabilidad y de capacidad que requiere un puesto como Casa América". "Pero nunca del Gobierno español he recibido una presión tan insoportable como aquellos meses para poder nombrar a Borja Cabezón director de Casa América", ha insistido.

Esto le ha llevado a lanzar que "todo el entorno de Sánchez está podrido, no queda nadie y cuando todo el entorno está podrido quizás el origen de todo es Pedro Sánchez Porque no es normal: ni la mujer ni el hermano ni los secretarios de organización ni los amigos, no queda nadie que no sea sucio en el entorno de Pedro Sánchez".

Tras conocer el caso de Cabezón, Almeida ha declarado que "es una nueva muestra más de lo urgente que es que Sánchez le dé la palabra a los españoles, que convoque elecciones generales y que esta agonía se tiene que parar cuanto antes".